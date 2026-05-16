पुणे

अनधिकृत कीऑक्स, होर्डिंग, फ्लेक्सवर पालिकेकडून कारवाई एका दिवसात १ लाख रुपये दंड ठोठावला

पिंपरी, ता. १६ : शहरातील चौका चौकात अनधिकृत कीऑक्स, होर्डिंग, फ्लेक्स लावून विद्रुपीकरण करणाऱ्यांवर महापालिका प्रशासनाने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. पालिकेच्या आकाश चिन्ह परवाना विभागाच्या अतिक्रमण विभागाने शुक्रवारी (ता. १५) ‘ग’ क्षेत्रीय कार्यालयात धडक कारवाई करून अनधिकृत साहित्य जमा करून एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला.
विनापरवाना कमानी उभारून जाहिरातबाजी करणाऱ्यांवर या विभागाने यापूर्वी थेट गुन्हे दाखल केले आहे. वाढदिवस, स्वागत समारंभ, उद्‍घाटन आदींच्या निमित्ताने चौका चौकात फ्लेक्स लावले जातात. यावर नियंत्रण राखण्यासाठी सूचना देण्यात आल्या आहेत. शुक्रवारी सकाळच्या सत्रात या विभागाने दोन जणांना एकूम एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. दुपारच्या सत्रात ५६ झेंडे, २७ लाकडी फलक, ७ लोखंडी फ्रेम, १२० कीऑक्स जप्त करण्यात आली. महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी, आकाश चिन्ह परवाना विभागाचे सहआयुक्त मनोज लोणकर, उपायुक्त राजेश आगळे यांच्या आदेशानुसार कारवाई करण्यात आली. यापुढे कारवाई सुरूच राहणार असल्याची माहिती आकाश चिन्ह परवाना निरीक्षक कालिदास शेळके यांनी दिली.
