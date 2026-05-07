Pune Illegal Schools: पुणे जिल्ह्यात ४५ अनधिकृत शाळा उघड; ग्रामीण भागात २४, अनेकांना शासन मान्यता नाही

पुणे : पुणे महापालिकेसह पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने शहरातील अनधिकृत शाळांची यादी जाहीर केल्यानंतर आता जिल्हा परिषदेने पुणे, पिंपरी-चिंचवड शहरासह ग्रामीण भागातील अनधिकृत शाळांची एकत्रित यादी जाहीर केली आहे. यात पुणे महापालिकेच्या हद्दीतील १२, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीतील नऊ शाळा अनधिकृत आहेत. तर ग्रामीण भागातील २४ शाळा अनधिकृत असून त्यापैकी १३ शाळांना शासन मान्यता नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे..शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये सर्व शाळा जूनमध्ये सुरू होत आहेत. काही शाळा शासनाची मान्यता नसताना शाळा प्रवेशाची जाहिरात करतात, हे निर्दशनास आल्याने पुणे महापालिकेचे प्रशासन अधिकारी, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे अधिकारी, गट शिक्षणाधिकारी यांच्याकडील अहवालानुसार जिल्हा परिषदेने अनधिकृत शाळांची एकत्रित यादी जाहीर केली आहे. ग्रामीण भागात २४ शाळा अनधिकृत असून त्यापैकी १३ शाळांना शासन मान्यता नाही. तर ११ शाळांना मान्यता मिळालेली असून त्या शाळा मूळ जागेवर भरत नाहीत, अन्य ठिकाणी अनधिकृतपणे स्थलांतरित करण्यात आल्या आहेत. पुणे महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील १२ शाळा अनधिकृत असून इरादा पत्र मिळालेल्या तीन शाळा आहेत. त्या शाळांना अंतिम शासन मान्यता मिळालेली नाही. तर, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील नऊ शाळा अनधिकृत आहेत. त्यापैकी एका शाळेला इरादा पत्र प्राप्त असून त्यांना अंतिम शासन मान्यता मिळालेली नाही आणि शासन निर्णयानुसार गुन्हा दाखल केला आहे, अशी माहिती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी दिली आहे..संबंधित कार्यक्षेत्रात अनधिकृत शाळा सुरू राहिल्यास स्थानिक स्तरावर कार्यरत असणाऱ्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल, असेही पाटील यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे..पुणे जिल्ह्यातील अनधिकृत शाळांची आकडेवारी :एकूण अनधिकृत शाळा : ४५पुणे महापालिका हद्दीत : १२ शाळा अनधिकृत; इरादा पत्र मिळालेल्या ०३ शाळा (अद्याप अंतिम शासन मान्यता मिळालेली नाही)पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीत : ०९ शाळा अनधिकृत; एका शाळेला इरादा पत्र प्राप्त पण अंतिम मान्यता नाही.पुणे ग्रामीण भाग : २४ शाळा अनधिकृत, त्यापैकी १३ शाळांना शासन मान्यता नाही, ११ शाळांना मान्यता आहे, परंतु शाळा मूळ जागेवर भरत नाही. अनधिकृतपणे शाळांचे स्थलांतरण.