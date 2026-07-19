पुणे

Koparde Haveli Rain Shortage: अनिश्चित पावसाचा कोप कोपर्डे हवेलीवर; भातलागवड घटण्याची चिन्हे, इंद्रायणी तांदूळ महागण्याची शक्यता

पावसाच्या अनिश्चिततेमुळे कोपर्डे हवेली परिसरातील भातलागवड ठप्प; रोपांची खुंटलेली वाढ, घटलेले क्षेत्र आणि उत्पादनामुळे इंद्रायणी तांदूळ महागण्याची शक्यता
Farmers say continued dry spells could reduce cultivation area and push up Indrayani rice prices in the coming months.

Farmers say continued dry spells could reduce cultivation area and push up Indrayani rice prices in the coming months.

Sakal

जयंत पाटील
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कोपर्डे हवेली : गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा कोपर्डे हवेलीसह परिसरातील भातलागवडीचे क्षेत्र घटण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. पावसाची अनिश्चितता, वेळेवर न झालेला पाऊस आणि भाताच्या रोपांची खुंटलेली वाढ यामुळे शेतकरी चिंतेत असून लागवडीचा वेगही मंदावला आहे. पावसाने पुन्हा दगा दिल्यास भात उत्पादनात घट होण्याची शक्यता असून त्याचा थेट परिणाम इंद्रायणी तांदळाच्या दरावर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

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