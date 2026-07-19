Koparde Haveli Rain Shortage: अनिश्चित पावसाचा कोप कोपर्डे हवेलीवर; भातलागवड घटण्याची चिन्हे, इंद्रायणी तांदूळ महागण्याची शक्यता

कोपर्डे हवेली : गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा कोपर्डे हवेलीसह परिसरातील भातलागवडीचे क्षेत्र घटण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. पावसाची अनिश्चितता, वेळेवर न झालेला पाऊस आणि भाताच्या रोपांची खुंटलेली वाढ यामुळे शेतकरी चिंतेत असून लागवडीचा वेगही मंदावला आहे. पावसाने पुन्हा दगा दिल्यास भात उत्पादनात घट होण्याची शक्यता असून त्याचा थेट परिणाम इंद्रायणी तांदळाच्या दरावर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..कोपर्डे हवेली गावासह परिसरात भातशेती मोठ्या प्रमाणात केली जाते. ऊस लागवडीनंतर अनेक शेतकरी भाताचे पीक घेतात. उत्कृष्ट दर्जाच्या इंद्रायणी भातासाठी कोपर्डे हवेली परिसराची विशेष ओळख असून या भागाला 'इंद्रायणी तांदळाचे कोठार' म्हणूनही संबोधले जाते. मात्र यंदा पावसाने सातत्य न राखल्याने भात रोपांची अपेक्षित वाढ झालेली नाही. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी लागवड पुढे ढकलली असून काहींनी अत्यल्प क्षेत्रावरच लागवड सुरू केली आहे. साधारणतः या काळात परिसरात भातलागवडीची मोठी लगबग दिसून येते; मात्र यंदा शेतात अपेक्षित हालचाल नसल्याचे चित्र आहे. अद्याप दहा टक्के क्षेत्रावरही भातलागवड पूर्ण झालेली नसल्याची माहिती शेतकऱ्यांकडून मिळत आहे..वेळेत आणि समाधानकारक पाऊस झाल्यास उर्वरित लागवड पूर्ण होण्याची आशा शेतकरी व्यक्त करत आहेत. मात्र पावसाचा खंड कायम राहिला तर लागवडीचे क्षेत्र कमी होण्याबरोबरच उत्पादनातही मोठी घट होऊ शकते. परिणामी बाजारात कोपर्डे हवेलीच्या इंद्रायणी तांदळाची आवक घटून त्याच्या दरात वाढ होण्याची शक्यता कृषी क्षेत्रातील जाणकारांकडून व्यक्त केली जात आहे..मातीचा गुणधर्मकोपर्डे हवेलीसह परिसरातील बहुतांश शेतातील माती हि चिबडील पाणी धरुन ठेवणारी असल्याने भातासाठी पोषक आहे. त्यामुळे येथे दर्जेदार भाताचे उत्पन्न घेतले जाते. भाताचा सुगंध आणि चव इतर तांदळाच्या तुलनेत चांगली असल्यामुळे येथील तांदळाला बाजारपेठेत मोठ्या प्रमाणात मागणी असते.."सध्या भातलागवडीसाठी सातत्यपूर्ण पावसाची नितांत गरज आहे. वेळेत पाऊस न झाल्याने रोपांची वाढ झालेली नाही. पुढील काही दिवस चांगला पाऊस झाला तरच उर्वरित लागवड वेळेत पूर्ण होईल. अन्यथा क्षेत्र आणि उत्पादन दोन्ही घटण्याची भीती आहे."- नेताजी चव्हाण, शेतकरी कोपर्डे हवेली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.