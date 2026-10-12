पुणे

Pune Crime : सव्वादोन कोटींचे सोने लंपास करणाऱ्या काका-पुतण्याला अटक

सराफा कारागिराच्या घरातून भरदिवसा सव्वादोन कोटी रुपयांचे सोने चोरणाऱ्या काका-पुतण्याच्या जोडीला खडक पोलिसांनी अवघ्या १२ तासांत केली अटक.
Crime

crime

Esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - रविवार पेठेतील एका सराफा कारागिराच्या घरातून भरदिवसा सव्वादोन कोटी रुपयांचे सोने चोरणाऱ्या काका-पुतण्याच्या जोडीला खडक पोलिसांनी अवघ्या १२ तासांत अटक केली. आरोपींकडून चोरीस गेलेल्या दोन किलो दोनशे ग्रॅम सोन्यासह अतिरिक्त ४६ ग्रॅम, असे मिळून सव्वादोन कोटी रुपयांचे दोन किलो २४६ ग्रॅम सोने जप्त करण्यात आले आहे.

Loading content, please wait...
pune
crime
gold
Arrested
Accused
Theft
Marathi News Esakal
www.esakal.com