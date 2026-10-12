Pune Crime : सव्वादोन कोटींचे सोने लंपास करणाऱ्या काका-पुतण्याला अटक

पुणे - रविवार पेठेतील एका सराफा कारागिराच्या घरातून भरदिवसा सव्वादोन कोटी रुपयांचे सोने चोरणाऱ्या काका-पुतण्याच्या जोडीला खडक पोलिसांनी अवघ्या १२ तासांत अटक केली. आरोपींकडून चोरीस गेलेल्या दोन किलो दोनशे ग्रॅम सोन्यासह अतिरिक्त ४६ ग्रॅम, असे मिळून सव्वादोन कोटी रुपयांचे दोन किलो २४६ ग्रॅम सोने जप्त करण्यात आले आहे..मुस्तफा नजीर शेख (वय-३६, धंदा- स्क्रॅप) आणि सरफराज ऊर्फ आवेज मैन्नुद्दीन शेख (वय-२२, धंदा- चावी मेकर, दोघे रा. के. जी. एन. कॉम्प्लेक्स, रविवार पेठ) अशी अटक केलेल्या आरोपींची नावे आहेत. न्यायालयाने आरोपींना दोन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे..याप्रकरणी महम्मद तौफीक रज्जाक खान (वय-३६, रा. रविवार पेठ) यांनी खडक पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली होती. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी खान हे सराफा व्यावसायिकांकडून सोन्याचे दागिने बनवून देण्याचे काम करतात. शनिवारी (ता. १०) सायंकाळी फिर्यादी आणि त्यांची पत्नी घराबाहेर गेले होते. ही संधी साधून चोरट्यांनी त्यांच्या बंद घराचे कुलूप तोडून कपाटातील दोन किलो दोनशे ग्रॅम वजनाचे दागिने असा सुमारे दोन कोटी २० लाखांचा ऐवज चोरून नेला होता..घटनेचे गांभीर्य ओळखून पोलिस उपायुक्त कृषिकेश रावले, सहाय्यक आयुक्त सचिन हिरे आणि गुन्हे शाखेच्या अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी भेट दिली. पोलिस उपनिरीक्षक महेंद्र कांबळे यांच्या तपास पथकाने परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजची पाहणी केली. त्यावेळी फिर्यादी यांच्या इमारतीखालीच दोन तरुण संशयास्पदरीत्या फिरताना पोलिसांच्या निदर्शनास आले.हे संशयित त्याच इमारतीत राहणारे असून, ते नात्याने काका-पुतणे असल्याचे निष्पन्न झाले. पोलिसांनी मुस्तफा शेख आणि सरफराज शेख यांना ताब्यात घेऊन चौकशी केली. आरोपींच्या ताब्यातून मूळ चोरीस गेलेल्या दागिन्यांसह अधिकचे ४६ ग्रॅम, असे दोन कोटी २४ लाख रुपयांचे सोने जप्त करण्यात आले..पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार, पोलिस सहआयुक्त संजय दराडे, अतिरिक्त आयुक्त राजेश बनसोडे, पोलिस उपायुक्त कृषिकेश रावले यांच्या मार्गदर्शनाखाली वरिष्ठ निरीक्षक धनंजय पिंगळे, पोलिस उपनिरीक्षक शर्मिला सुतार, महेंद्र कांबळे, राहुल मखरे, सहाय्यक उपनिरीक्षक संतोष मोहिते, विनोद शिंदे, पोलिस हवालदार हेमंत पेरणे, अमित जमदाडे, मयूर भोसले, पोलिस अंमलदार विकास पांडोळे, नीलेश साबळे, सैफ नदाफ, उमेश मठपती यांच्या पथकाने ही कारवाई केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.