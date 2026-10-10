उंडाळे. कै. सो. सुमनदेवी जयसिंगराव पाटील स्मृती शारदीय व्याख्यानमाला सोमवार पासून प्रांरभ

उंडाळेत उद्यापासून शारदीय व्याख्यानमाला
उंडाळे, ता. १० : येथील सुमनदेवी जयसिंगराव पाटील स्मृती शारदीय व्याख्यानमालेस सोमवारपासून (ता. १२) प्रारंभ होत असल्याची माहिती प्राचार्य जे. एस. माळी यांनी दिली. यावर्षी व्याख्यानमालेचे रौप्यमहोत्सवी वर्ष असून, कवी नितीन चंदनशिवे, लेखिका डॉ. सुनीता बोर्डे खडसे आणि साहित्यिक प्रशांत मोरे यासह मान्यवर व्याख्यात्यांची व्याख्याने होणार आहेत.
उंडाळे हायस्कूलमध्ये होणाऱ्या व्याख्यानमालेचे उद्घाटन पाटणचे प्रांताधिकारी सोपान टोंपे यांच्या हस्ते व घोगावच्या संतकृपा अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. स्वानंद कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखाली, कऱ्हाडच्या पोलिस उपअधीक्षक राजश्री पाटील, संस्थेचे अध्यक्ष ॲड. आनंदराव पाटील, सचिव बी. आर. यादव, माजी सरपंच दादासाहेब पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सोमवारी सकाळी साडेदहा वाजता होणार आहे. यावेळी ठाणेतील साहित्यिक प्रशांत मोरे यांचे ‘आई तुझा हात परीस’ या विषयावर व्याख्यान होईल. मंगळवारी मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ. जयानंद नलवडे यांचे ‘चला जिंकूया मनाला’, बुधवारी (ता. १४) लेखिका डॉ. सुनीता बोर्डे- खडसे यांचे ‘फिंद्री- एका मुलीच्या जिद्दीची अनोखी कथा’, गुरुवारी हेमंत रकटे यांचा ‘महाराष्ट्राची लोकधारा’ हा कार्यक्रम होईल. शुक्रवारी (ता. १६) नितीन चंदनशिवे यांच्या ‘जावे कवितेच्या गावा’ या विषयावरील व्याख्यानाने व्याख्यानमालेचा समारोप होईल. समारोप समारंभ ॲड. आनंदराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि कऱ्हाडचे प्रांताधिकारी अतुल म्हेत्रे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत होणार आहे. या वेळी संस्थेचे निरीक्षक बी. आर. पाटील, बादशाह शेख आदी उपस्थित राहणार आहेत.
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