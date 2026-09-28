Undawadi News : फळे, धान्य नव्हे; आता थेट शेतातील सुपीक मातीचीच चोरी!

उंडवडी - शेतातील फळे, भाजीपाला, वस्तू अथवा अन्नधान्य चोरीला गेल्याच्या घटना आतापर्यंत ऐकायला मिळत होत्या. मात्र, आता थेट शेतातील सुपीक मातीच चोरीला जाऊ लागल्याची धक्कादायक वस्तुस्थिती उंडवडी सुपे (ता. बारामती) येथे समोर आली आहे.येथील गट क्रमांक ११७, ११८ व ११९ मधून २६ व २७ सप्टेंबर रोजी अंदाजे २०० ते ४०० ब्रास माती जेसीबीच्या साहाय्याने उकरून डंपरमधून वाहून नेण्यात आली आहे. घटनास्थळी जेसीबीच्या खोदकामाच्या खुणांसह डंपरच्या चाकांचे ठसे स्पष्ट दिसत असून, याप्रकरणी शेतकरी मुरलीधर शामराव महाडीक यांनी सुपे पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे..महाडीक यांच्या शेतातून दोन दिवसांत मोठ्या प्रमाणावर माती उकरून नेण्यात आली. खोदकामाच्या खुणा, वाहनांचे ठसे आणि माती वाहून नेल्याच्या खुणा घटनास्थळी दिसत आहेत. जमिनीची छायाचित्रे, सातबारा उतारा आदी कागदपत्रे पोलिसांकडे सादर करण्यात आली आहेत. संबंधित यंत्रसामग्री व व्यक्तींचा तपास करून कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.ही घटना केवळ उंडवडी सुपेपुरती मर्यादित नाही. आठ दिवसांपूर्वी कारखेल येथील एका शेतकऱ्याच्या शेतातील माती चोरीला गेली होती. तसेच देऊळगाव रसाळ परिसरात मागील पंधरवड्यात दोन शेतकऱ्यांच्या शेतातून माती उकरून नेण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतजमिनींच्या मातीच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे..दरम्यान, कारखेलसह परिसरातील माळरानावरही माती व मुरुमाचा मोठ्या प्रमाणावर उपसा सुरू असल्याचे चित्र आहे. आवश्यक परवानगी व शासनाचा महसूल न भरता मुरुम उचलला जात असल्याचे स्थानिकांकडून सांगण्यात येत आहे. या कामासाठी जेसीबी, डंपर व हायवा ट्रकचा वापर केला जात आहे.शेतातील सुपीक मातीवरच पिकांचे उत्पादन व शेतकऱ्याचे उत्पन्न अवलंबून असते. त्यामुळे मातीचा अनधिकृत उपसा झाल्यास जमिनीच्या गुणवत्तेवर परिणाम होऊ शकतो. तसेच मुरुमाचा अनधिकृत उपसा होत असल्यास शासनाच्या महसुलाचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे..उंडवडी सुपे, कारखेल व देऊळगाव रसाळ परिसरातील उत्खननाची महसूल विभागाने प्रत्यक्ष पाहणी करून परवानगी, वाहतूक परवाने व शासन महसुलाची तपासणी करावी. अनधिकृत उत्खनन आढळल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी शेतकरी व ग्रामस्थांकडून होत आहे.फळे, धान्य आणि वस्तूंच्या चोरीनंतर आता शेतातील मातीच चोरीला जाऊ लागली आहे. कष्टाने जपलेल्या शेतजमिनीतील मातीही सुरक्षित राहिली नाही, तर शेतकऱ्याच्या जमिनीची राखण करणार कोण, असा सवाल या घटनांनी उपस्थित केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.