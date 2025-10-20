पुणे

Baramati Theft : उंडवडी कडेपठारमध्ये भरदिवसा चोरी; रोकड व सोन्याचे दागिने लंपास

Daylight Theft Shocks Undawadi Village : बारामती तालुक्यातील उंडवडी कडेपठार येथे सोमवारी दिवसाढवळ्या अशोक जराड यांच्या घरात कपाटातून २४ हजार रोख व सुमारे एक तोळे सोन्याचे दागिने लंपास झाले.
Thieves break into a locked house in Undawadi, steal gold and cash in broad daylight.

Thieves break into a locked house in Undawadi, steal gold and cash in broad daylight.

Sakal

विजय मोरे
Updated on

उंडवडी : उंडवडी कडेपठार (ता. बारामती) हद्दीतील तळपट्टी येथील अशोक श्रीरंग जराड यांच्या घरात भरदिवसा चोरीची घटना आज (सोमवारी) दुपारी दोनच्या दरम्यान घडली. चोरट्यांनी घराचे कुलूप आणि कोयंडा तोडून आत प्रवेश करत लोखंडी कपाट फोडले व घरातील २४ हजार रुपये रोकड तसेच सुमारे एक तोळे सोन्याचे दागिने असा ऐवज लंपास केला.

Loading content, please wait...
Baramati
Police Inquiry
crime investigation
Theft

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com