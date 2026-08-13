पुणे

आळंदीत बालविवाहप्रकरणी गुन्हा दाखल

आळंदीत बालविवाहप्रकरणी गुन्हा दाखल
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आळंदी, ता. १३ : मुलीचे वय १८ वर्षे आणि मुलाचे वय २१ पेक्षा कमी असताना विवाह लावून दिल्याप्रकरणी आळंदी पोलिसांनी अलंकापुरी मंगल कार्यालयाच्या संचालकासह नातेवाइकांवर गुन्हा दाखल केला आहे. बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली.
येथील अलंकापुरी मंगल कार्यालयात हा विवाह सोहळा पार पडला. दौंड तालुक्यातील बिभीषण मधुकर जगदाळे यांनी याप्रकरणी फिर्याद दिली आहे. त्यांच्या १८ वर्षीय मुलीचा विवाह सिद्धार्थ सोमनाथ साठे (वय २० वर्षे ९ महिने, रा. भवरापूर, ता. हवेली) याच्याशी लावून देण्यात आला होता. मुलाचे कायदेशीर वय २१ वर्षे पूर्ण नसतानाही हा सोहळा पार पडल्याने पोलिसांनी कारवाईचा बडगा उगारला आहे.
या विवाहास प्रोत्साहन दिल्याबद्दल कार्यालयाचे संचालक, निखिल संभाजी साठे, गणेश धनंजय साठे आणि अन्य ४-५ नातेवाइकांवर गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. आळंदी पोलिस या प्रकरणाचा अधिक तपास करत आहेत.

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