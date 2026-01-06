Pune Election : उंड्री–महुंमदवाडीमध्ये मोबाईल प्रचाराचा अतिरेक; मतदारांमध्ये तीव्र नाराजी!

उंड्री : महापालिकेच्या निवडणुकींमधील उमेदवारांकडून मोबाईलद्वारे होणाऱ्या प्रचारामुळे उंड्री महुंमदवाडी प्रभागातील मतदार त्रस्त झाला आहे.अश्या त्रासदायक प्रचारामुळे मतदारांकडून नाराजी व्यक्त होत आहे. महापालिका निवडणूक प्रचाराचा उमेदवारांकडून मोबाईलवर भडीमार सुरु झाला आहे.प्रचारासाठी उमेदवारांकडून वेगवेगळ्या यु ट्यूब चॅनेल आणि स्वयंघोषित बातमीदरांचे चॅनेल बोलावले जात आहेत..त्यामुळे अश्या चॅनेलचा या भागात सुळसुळाट झाला आहे.या चॅनेलकडून तयार केलेल्या क्लिप मतदाराच्या मोबाईलवर पाठवल्या जात आहेत.या अती प्रचारामुळे मतदार मात्र त्रास होत असल्याची भावना व्यक्त करत आहेत. हा भाग जरी नव्याने पालिकेत सामाविस्ट झाला असला तरी या भागात सुशिक्षित मतदार वर्ग अधिक आहे.ज्या यु ट्यूब चॅनेलने कधीही या भागात सर्वे केला नाही. कधीही एखादी समस्या प्रशासनासमोर मांडली नाही असे चॅनेल आता उमेदवारांच्या मुलाखती दाखवत आहेत. पाच वर्षात यापैकी एकाही चॅनेलला येथील प्रश्न आणि समस्या दिसल्या नाहीत.दर्जा नसलेल्या यु ट्यूब चॅनेलवरून प्रचार सुरु असल्याने या उमेदवारांवर कितपत विश्वास ठेवावा अशी चर्चा मतदारांमध्ये रंगत आहे..Suresh Kalmadi News: 82 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास | Pune News | Sakal News.शिवाजी धनवडे ( ग्रामस्थ,वडाचीवाडी ) : ज्या बातमी चॅनेलचे नाव कधी ऐकले नाही,जे चॅनेल टेलिव्हिजनवर दिसत नाही.त्यांनी घेतलेली मुलाखतीवर कितपत विश्वास ठेवावा.उमेदवारांनी किमान बातमीचा दर्जा असणारे चॅनेल निवडावे.दर्जाहीन चॅनेलने तयार करून दिलेली बातमी मतदारांपर्यंत पोहचवणे हे कितपत योग्य आहे.अश्या चॅनेलने घेतलेली मुलाखत दाखून मतदाराला वेड्यात काढल्यासारखे आहे.पैश्यासाठी चुकीची माहिती देणारे चॅनल आम्हाला योग्य उमेदवाराबद्दल सांगणार का? एकाच प्रकारचे निरर्थक चित्रीकरण दिवसातून चार पाच वेळा पाठवले जात आहे..अश्विन खिलारे ( रहिवाशी,उंड्री ):वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर अतिक्रमण केले जात आहे.निष्कारण स्वतःचा प्रभाव मतदारांवर लादला जात आहे.सामाजिक माध्यमाचा गैरवापर केला जात आहे.आमच्या मोबाईल नंबरचा चुकीचा वापर सुरु आहे.यासाठी आमचे मोबाईल नंबर घेतले आहेत का? आमच्या समस्या सुटतील या उद्देशाने आम्ही आमचे मोबाईल नंबर दिले होते.भलत्याच कारणासाठी त्याचा वापर केला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.