पुणे

Pune Election : उंड्री–महुंमदवाडीमध्ये मोबाईल प्रचाराचा अतिरेक; मतदारांमध्ये तीव्र नाराजी!

Undri Mohammadwadi Mobile Campaign : उंड्री–महुंमदवाडी भागात महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मोबाईलद्वारे होणाऱ्या अति प्रचारामुळे मतदार त्रस्त झाले आहेत. यु-ट्यूब चॅनेल व मोबाईल नंबरच्या गैरवापरावर नागरिकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
Excessive Mobile Campaigning Troubles Voters

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
उंड्री : महापालिकेच्या निवडणुकींमधील उमेदवारांकडून मोबाईलद्वारे होणाऱ्या प्रचारामुळे उंड्री महुंमदवाडी प्रभागातील मतदार त्रस्त झाला आहे.अश्या त्रासदायक प्रचारामुळे मतदारांकडून नाराजी व्यक्त होत आहे. महापालिका निवडणूक प्रचाराचा उमेदवारांकडून मोबाईलवर भडीमार सुरु झाला आहे.प्रचारासाठी उमेदवारांकडून वेगवेगळ्या यु ट्यूब चॅनेल आणि स्वयंघोषित बातमीदरांचे चॅनेल बोलावले जात आहेत.

pune
election
Campaign
Maharashtra Politics
Undri

