पांगरी परिसरात अवकाळी पावसाच्या जोरदार सरी,काढणीला आलेल्या पिकांना फटका
पांगरी ः अवकाळी पावसाच्या सरी कोसळल्याने रस्त्यावर साचलेले पाणी.
पांगरी परिसरात अवकाळी पाऊस; पिकांचे नुकसान
पांगरी, ता. २४ : पांगरीसह आसपासच्या गावाच्या परिसरात आज (ता.२४) दुपारी सुमारे पावणे तीनच्या सुमारास अचानक पावसाच्या सरी कोसळल्या. अवकाळीमुळे काढणीसाठी तयार असलेल्या विविध पिकांना फटका बसला आहे.
दोन दिवसांपासून परिसरातील वातावरणात बदल जाणवत होता. उन्हाची तीव्रता वाढली होती, तर काल (ता.२३) दुपारी अचानक ढगाळ वातावरण निर्माण झाले होते. त्यानंतर हलक्याशा सरी कोसळल्या होत्या. मंगळवारी (ता.२४) दुपारच्या सुमारास पांगरी, चिंचोली, पांढरी, घोळवेवाडी, ढेंबरेवाडी, ममदापूर, जहानपूर आदी गावच्या परिसरात पावसाच्या सरी कोसळल्या. यात काही ठिकाणी रस्त्यांवरून पाणी वाहिले गेले.
अवकाळीचा फटका काढणीसाठी तयार असलेल्या पिकांना बसला आहे. परिसरातील गहू, हरभरा, ज्वारी, कांदा, राजमा, उन्हाळी सोयाबीन यासह वेलवर्गीय पिके, भाजीपाला पिकांना फटका बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
