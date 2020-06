अरे रे, शेतकऱ्याच्या झाडांवर चालवली अज्ञाताने कुऱ्हाड.. 

नारायणगाव (पुणे) : जुन्नर तालुक्यातील नारायणगाव येथील शिवतेज फार्मस प्रोड्युसर कंपनीचे अध्यक्ष सतिश पाटे यांच्या शेतातील कलमी आंब्याची १४ व ६ जांभूळ, अशी वीस झाडे अज्ञात व्यक्तीने तोडून टाकली. तीन वर्षांपासून जोपासना केलेली झाडे तोडल्यामुळे पाटे यांचे पाच लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे. ही घटना आज सकाळी समजली. त्यानंतर पाटे यांनी नारायगाव पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. पुण्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा नारायणगाव येथील पाटे खैरे मळा शिवारातील सर्व्हे क्रमांक ५१२ मध्ये सतिश पाटे यांची कलमी आंबा व जांभूळ फळबाग आहे. आज्ञात व्यक्तीने वीस फळ झाडे खोडापासून तोडून टाकली. तीन वर्षे जोपासना केलेल्या बागेच्या नुकसानीमुळे पाटे कुटुंबियांना मानसीक धक्का बसला आहे. वर्षभरतील चौथी घटना या बागेतील फळ झाडांची आज्ञात व्यक्तीने तोड करून नुकसान केल्याची नारायगाव पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील वर्षे भरतील ही चौथी घटना आहे. या पैकी एकाही घटनेचा अद्याप शोध लागला नाही. या पूर्वी मांजरवाडी येथील रत्ना विटे यांची जम्बो द्राक्षाच्या अठराशे वेली, प्रभाकर मुळे यांची क्लमी पेरूची झाडे, निमगाव सावा येथील शरद पाबळे यांची पपईची झाडे आज्ञात व्यक्तीने तोडून लाखो रुपयांचे नुकसान केले होते. नैसर्गिक संकटामुळे मेटाकुटीला आलेले फळ उत्पादक शेतकरी मानवी संकटापुढे हतबल झाले आहे.

