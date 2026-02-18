पुणे

Morgaon News : धावत्या टेम्पोखाली अनोळखी तरुणाची उडी; चिरडून मृत्यू

एका ३० ते ३५ वर्षीय अनोळखी तरुणाने धावत्या टेम्पोखाली मारली उडी. टेम्पोच्या मागील चाकाखाली डोके चिरडले गेल्याने या युवकाचा जागीच मृत्यू झाला.
सकाळ वृत्तसेवा
मोरगाव - येथील मुख्य चौकातील पोलिस मदत केंद्रासमोर बुधवारी (ता. १८) सकाळी साडेसातच्या सुमारास एका ३० ते ३५ वर्षीय अनोळखी तरुणाने धावत्या टेम्पोखाली उडी मारली. टेम्पोच्या मागील चाकाखाली डोके चिरडले गेल्याने या युवकाचा जागीच मृत्यू झाला. या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे.

