पुणे : गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतीय आरोग्यसेवा क्षेत्रात आमूलाग्र बदल झालेले आहेत. पाश्चात्त्य देशांशी बरोबरी करता येईल असे तंत्रज्ञान आणि कुशल मनुष्यबळ आपल्याकडे उपलब्ध आहे. तसेच जागतिक पातळीच्या वैद्यकीय सेवा देणारे अद्ययावत रुग्णालये देखील आहेत. मात्र, वैद्यकीय पर्यटन (मेडिकल टुरिझम) बाबत आपल्याकडे पुरेशी जागरूकता नव्हती. या अर्थसंकल्पात मेडिकल टुरिझम ला चालना देण्याच्या घोषणेच्या निमित्ताने जागरूकता वाढेल व नव्या संधी उपलब्ध होतील. तसेच, कर्करोगाच्या औषधांमध्ये आयात शुल्क कमी केल्याने गरीब व मध्यमवर्गीयांना दिलासा मिळेल, अशा प्रतिक्रिया आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी या केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने दिल्या. .''बायोफार्मा शक्ती' योजनेंतर्गत १० हजार कोटींचा खर्च करून सजीव पेशींपासून तयार केली जाणारी औषधे (बायोलॉजिकल आणि बायोसिमिलर) जसे प्रथिने, अँटीबॉडीज, लसी, हार्मोन्स, इन्शुलिन यांचे उत्पादन वाढविले जाईल. तसेच १ हजार वैद्यकीय संशोधन चाचणी केंद्र (क्लिनिकल ट्रायल विभाग) स्थापन केले जातील. सतरा जीवनावश्यक औषधांवर सीमा शुल्क कमी करणे तसेच सात दुर्मिळ आजारांसाठी आयातीवर सूट दिल्याने मधुमेह, कॅन्सर आणि ऑटोइम्युन रोगांसाठीचे प्रगत उपचार अधिक लोकांपर्यंत पोहोचतील.''– डॉ. सायमन ग्रांट, फिजिशियन तथा विश्वस्त, रूबी हॉल क्लिनिक.''कर्करोगाच्या औषधांमध्ये आयात शुल्क कमी केल्याने गरीब व मध्यमवर्गीयांना दिलासा मिळू शकेल. भारतात एकीकडे आयुर्मान वाढत चाललेले असताना वृद्धांची काळजी घेणारी परिसंस्था विकसित करणे महत्त्वाचे आहे. 'जेरियाट्रिक केअर' चा अर्थसंकल्पात उल्लेख आणि त्यादृष्टीने दीड लाख प्रशिक्षित काळजी घेणाऱ्या व्यक्ती (केअर गिव्हर्स) तयार करण्यासाठी पुढाकार हा महत्त्वाचा आहे. मेडिकल टुरिझम ला चालना देण्याच्या घोषणेच्या निमित्ताने जागरूकता वाढेल. योग आणि आयुर्वेद हे भारताचे वैद्यकशास्त्र असून पाश्चात्त्य देशांमध्ये याचा स्वीकार वाढत चालला आहे.''– डॉ. सुरेश पाटणकर, अध्यक्ष, एस हॉस्पिटल.''देशात कर्करोग, मधुमेह आणि स्वयंप्रतिकार आजारांचे प्रमाण वेगाने वाढत आहे. येत्या पाच वर्षांत होणारी ही गुंतवणूक देशातील बायोफार्मा संशोधन, नवोपक्रम आणि औषधनिर्मितीला चालना देईल. यामुळे कर्करोगावरील आधुनिक उपचार अधिक परवडणारे आणि सर्वसामान्य रुग्णांसाठी सुलभ होतील. तसेच संशोधन आणि अचूक उपचारपद्धतींना गती मिळेल. या उपक्रमामुळे परदेशी औषधांवरील अवलंबित्व कमी होऊन भारतातील आरोग्यसेवा अधिक सक्षम आणि आत्मनिर्भर होण्यास मदत होईल.– उदय देशमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ऑन्को-लाइफ कॅन्सर सेंटर.''मेडिकल टुरिझम क्षेत्राला चालना मिळेल. यामुळे डॉक्टर्स, नर्सेस व सहायक कर्मचारी ते सेवा पुरवठादार अशा विविध रोजगार संधी उपलब्ध होतील. कर्करोग उपचारासाठी असलेल्या औषधांवर कर शुल्क कपातीचा रुग्णांना फायदा होईल. एकंदर आरोग्यसेवा क्षेत्रासाठी या अर्थसंकल्पात घोषित विविध पुढाकार स्वागतार्ह आहेत.– डॉ. दिविज माने, संचालक, नोबल हॉस्पिटल.