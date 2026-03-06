Pune Traffic: ''दि पूना चेंबरचं सामाजिक क्षेत्रात मोठं योगदान'', मुरलीधर मोहोळ यांचं प्रतिपादन

पुणे : पुण्याच्या शेजारून रिंगरोड केले जात आहेत, या रिंगरोडच्या शेजारी व्यापार, उद्योगांसाठी जागा आरक्षीत करून ठेवा. शहरातील बाजारपेठ त्या भागात स्थलांतरित झाल्यानंतर पुण्यातील वाहतूक कोंडी, प्रदूषणाचा प्रश्न कमी होईल. लोकप्रतिनिधींची इच्छाशक्ती असेल तर हे होऊ शकते. मी नागपूरमध्ये हे करून दाखवले आहे, असा सल्ला केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, महापौर मंजूषा नागपुरे यांना दिला. .दि पूना मर्चंट चेंबरतर्फे व्यापार महर्षी स्व. उत्तमचंदजी उर्फ बाबा पोकर्णा यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ दिला जाणारा आदर्श व्यापारी उत्तम पुरस्काराचे वितरण नितीन गडकरी यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, महापौर मंजूषा नागपुरे, चेंबरचे अध्यक्ष राजेंद्र बाठिया, उपाध्यक्ष अजित बोरा, सचिव ईश्वर नाहर, सहसचिव आशिष दुगड, माजी अध्यक्ष रायकुमार नाहर, प्रवीण चोरबेले, राजेश शहा, वालचंद संचेती, नवीन गोयल, समन्वय समितीचे अध्यक्ष श्याम लढ्ढा यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी उज्वल पगारिया, संजय उर्फ गोविंद चितळे, सुनील नहार, जयभगवान गोयल, विरल पटेल आणि ज्येष्ठ पत्रकार राहुल खळदकर यांचा सन्मान करण्यात आला..नितीन गडकरी म्हणाले, ‘‘नागपूरमध्ये इतवारी भागातील जुनी बाजारपेठ, घरे काढून तेथे मोठा रस्ता तयार करण्यात आला. येथील बाजारपेठेसाठी स्वतंत्र जागा दिली आहे. पुण्यात वाहतूक कोंडी, प्रदूषण वाढत आहे. पुढील तीन महिन्यात पुण्याच्या चारीही बाजूला ५० हजार कोटी रुपयांच्या रस्त्यांची कामे सुरु करणार आहे. यावेळी तयार केल्या जाणाऱ्या रिंगरोडच्या शेजारी गोडावून सुरु करावेत. तेथे हार्डवेअर, जुन्या वाहनांची विक्री, भुसार बाजार यासह अन्य व्यवसाय, उद्योग स्थलांतरित करावेत. त्यामुळे मोठे ट्रक पुण्यात येणार नाहीत. ते महामार्गावरून निघून जातील. मुरलीधर मोहोळ आणि महापौर नागपुरे यांनी विचार करावा. ही सर्व कामे बिन पैशाने करता येणार असून, तुम्ही काम सुरु करा. मी सल्ला देण्यासाठी तयार आहे..Latest Marathi News Update : दिवसभरात काय घडलं? देश विदेशातील घडामोडी वाचा एका क्लिकवर.मुरलीधर मोहोळ म्हणाले, ‘‘हा पुरस्काराचा कार्यक्रम नाही तर व्यापाऱ्यांचा उत्सव आहे. दि पूना चेंबर सोबत अनेक संस्था, कुटुंब जोडले गेले आहे. चेंबरची ओळख केवळ व्यापारापुरती मर्यादित नाही तर सामाजिक क्षेत्रात मोठे योगदान आहे. याचा अनुभव मी कोरोना काळात घेतला. पुण्यात व्यापारासाठी विश्वासाने वातावरण आहेमंजूषा नागपुरे म्हणाल्या, ‘‘ या शहरात संस्था फक्त स्थापन होत नाही तर त्या सुरळीत चालविल्या जातात. त्यापैकी एक दि पूना मर्चंट्स चेंबर ही संस्था आहे. पुण्यासाठीचे मोठे प्रकल्प मार्गी लावले जातात त्यासाठी केंद्रीय मंत्री सक्षम आहेत. पण पुण्यातील कचरा समस्येसह अन्य समस्या सोडवण्यासाठी व्यापाऱ्यांनी मदत करावी. पुणे स्वच्छ सुंदर झाल्यास व्यापार वाढीस प्रोत्साहन मिळेल.’’.हाच खरा राष्ट्रवादव्यवसाय असो की राजकारण यात निमित्ता, सचोटी, सातत्य आवश्यक आहे. उद्योग, व्यापार करताना अनेक समस्या येतात, त्यावर तुम्ही हसत हसत मात करून यश मिळवता. त्यामुळे पुरस्कार देऊन तुमच्या कामाचा गौरव करणे आवश्यक आहे. त्यातून इतरांना प्रेरणा मिळते. भविष्यामध्ये ज्ञान आणि तंत्रज्ञान हे व्यवसायात आवश्यक आहे. सध्याच्या काळात निर्यात वाढवणे आणि आयात कमी करणे हाच सर्वात मोठा राष्ट्रवाद आहे. आपल्याकडे उपलब्ध असलेली साधणे व तंत्रज्ञान यांचा वापर करून उद्यमशीलता वाढवली पाहिजे, असे गडकरी यांनी सांगितले..शॉर्टकटने ब्रँड तयार होत नाहीपुणे हे विद्येचे माहेरघर आहेच, पण हे उद्योग, व्यापाराचे प्रमुख केंद्र आहे. व्यापारात शॉर्टकट घेता येत नाही, ब्रँड हा कष्टाने, नीतिमत्तेत तयार होतो. हेच आज ज्यांना पुरस्कार मिळाले यांच्यावरून लक्षात येते. राजकारणात उद्योग केले आणि उद्योगात राजकारणात आणले तर नुकसान होते. आपल्यात ज्या उणिवा शोधून चांगल्या गोष्टी स्वीकारल्या पाहिजेत, असेही गडकरी यांनी नमूद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.