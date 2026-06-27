Soil Conservation Campaign: मातीचे संवर्धन, शाश्वत शेती आणि समृद्ध भविष्यासाठी शेत वाचवा अभियान महत्त्वाचे ; केंद्रीय राज्यमंत्री रामनाथ ठाकूर

माळेगाव : "मातीचे आरोग्य जपणे, नैसर्गिक संसाधनांचे संवर्धन करणे आणि शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन देणे ही काळाची गरज बनली आहे. याच उद्देशाने भारत सरकारच्या कृषि मंत्रालय अंतर्गत भारतीय कृषि संशोधण परिषद नवी दिल्ली या संस्थेसह देशातील कृषि विज्ञान केंद्रे, संशोधन केंद्रे, राज्य सरकारचा कृषि विभाग आणि कृषि विद्यापीठा मार्फत 'शेत वाचवा अभियान' राबविले जात आहे, त्या उपक्रमाला सर्वत्र शेतकऱ्यांचा उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे," अशी माहिती केंद्रीय कृषी तथा शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री रामनाथ ठाकूर यांनी बारामतीत दिली..केंद्रीय राज्यमंत्री रामनाथ ठाकूर यांनी आज शनिवारी राष्ट्रीय अजैविक ताण व्यवस्थापन संस्था माळेगाव, तसेच अँग्रीकल्चर डेव्हलपमेंट ट्रस्ट - बारामती या संस्थेच्या विविध संशोधनात्मक उपक्रमांची पाहणी केली. यावेळी ते अँग्रीकल्चर डेव्हलपमेंट ट्रस्ट येथील शेतकरी मेळाव्यात बोलत होते. शेतकरीहितासाठी राबविण्यात येणाऱ्या संशोधन कार्याचे कौतुक करीत मंत्री श्री. ठाकूर यांनी येथील संस्था प्रशासनाच्या पदाधिकाऱ्यांसह वैज्ञानिकांना प्रोत्साहित केले. यापुढेही अधिकाधिक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचून त्यांच्यासाठी आपले संशोधनात्मक कार्य कसे फायद्याचे ठरेल, याची काळजी घ्यावी, असे आवाहन श्री. ठाकूर यांनी केले. यावेळी अँग्रीकल्चर ट्रस्टचे विश्वस्त रणजीत पवार, राजेंद्र देशपांडे, सीईओ निलेश नलवडे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते..दरम्यान, राष्ट्रीय अजैविक ताण व्यवस्थापन संस्थेतील नैसर्गिक शेती प्रकल्पाला भेट देऊन प्रकल्पाची उद्दिष्टे, विविध नैसर्गिक शेती निविष्ठा निर्मिती केंद्रे , तसेच प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीची माहिती मंत्री ठाकूर यांनी जाणून घेतली. बारामतीमधील दोन गावांमधील १६ शेतकऱ्यांच्या शेतावर हा प्रकल्प यशस्वीपणे राबविण्यात येत असल्याची माहिती संस्थेचे संचालक डॉ. के. एस. सामी रेड्डी यांनी दिली. तसेच २००९ पासून संस्थेने विकसित केलेल्या विविध तंत्रज्ञानाची, संशोधन कार्याची व उपलब्धींची माहिती त्यांनी उपस्थितांना दिली. तसेच 'खेत बचाओ अभियान' अंतर्गत आजअखेर २,५०१ शेतकऱ्यांपर्यंत संतुलित खत व्यवस्थापन, रासायनिक खतांचा विवेकपूर्ण वापर आणि पर्यायी पोषण व्यवस्थापनाबाबत जनजागृती करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. डॉ. एन. पी. कुराडे यांनी उपस्थितांचे आभार मानले..शेत वाचवा अभियानाला जनजागृतीची गरज..."शेत वाचवा अभियान यशस्वी करण्यासाठी शेतकरी, कृषी वैज्ञानिक, कृषी विभाग, स्वयंसेवी संस्था, कृषी विज्ञान केंद्रे आणि ग्रामपंचायती यांनी एकत्रितपणे काम करणे आवश्यक आहे. प्रशिक्षण, प्रात्यक्षिके, शेतकरी मेळावे, मृदा परीक्षण शिबिरे आणि जनजागृती कार्यक्रमांच्या माध्यमातून अधिकाधिक शेतकऱ्यांपर्यंत या अभियानाचा संदेश पोहोचविण्याची गरज आहे. माती ही केवळ जमीन नसून ती आपल्या अन्नसुरक्षेचा पाया आहे. मातीचे आरोग्य टिकवून ठेवले तरच शेती समृद्ध होईल, शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनेल आणि देशाची अन्नसुरक्षा मजबूत राहील. शाश्वत शेतीचा स्वीकार, मृदा संवर्धन, जलसंधारण आणि नैसर्गिक संसाधनांचे जतन ही आजची अत्यंत महत्त्वाची गरज आहे, " असे मत मंत्री ठाकूर यांनी अँग्रीकल्चर डेव्हलपमेंट ट्रस्ट येथील शेतकरी मेळाव्यात व्यक्त केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.