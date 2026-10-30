पुणे

Khed News : केंद्रीय सचिव दिलीप कुमार यांच्याकडून खेडच्या पूर्व भागातील कामांची पाहणी

पाणलोट विकासाच्या माध्यमातून पावसाचे पाणी अडविणे आणि जमिनीत मुरविण्याच्या उपाययोजनांमुळे खेड तालुक्याच्या पूर्व भागातील शेतीला नवी उभारी मिळाली आहे.
Union Secretary Dilip Kumar

Union Secretary Dilip Kumar

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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दावडी - पाणलोट विकासाच्या माध्यमातून पावसाचे पाणी अडविणे आणि जमिनीत मुरविण्याच्या उपाययोजनांमुळे खेड तालुक्याच्या पूर्व भागातील शेतीला नवी उभारी मिळाली आहे. भूजल पातळीत सुधारणा झाल्याने शेतकऱ्यांना पूर्वी दोन पिकांऐवजी आता तीन पिके घेणे शक्य होत आहे. या कामांची शुक्रवारी (ता. ३०) रोजी केंद्रीय भूमी संसाधन विभागाचे सचिव दिलीप कुमार यांनी पाहणी केली. प्रकल्पांतर्गत झालेली कामे समाधानकारक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

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