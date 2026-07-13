Ashadhi Wari : शृंगार आणि भक्तीचा अनोखा संगम; चौफुल्यातील कलाकेंद्रातील कलाकारांकडून वारकऱ्यांची सेवा

यवत - केडगाव (ता. दौंड) चौफुला येथील न्यू अंबिका कलाकेंद्रातील कलाकार सोमवारी (ता. १३) सकाळपासून वारकऱ्यांच्या सेवेत गर्क होत्या. कलाकेंद्राच्या आतील बाजूस वारकऱ्यांसाठी जेवणाच्या पंगती उठत होत्या, तर बाहेरील वाहनतळाच्या जागेत उभारलेल्या रंगमंचावर भक्तीगीते, गवळणी, लावण्या अशा विविध पारंपरिक गीतांवर पारंपरिक नृत्यांचा कार्यक्रम सुरू होता. चविष्ट जेवण व थोडेसे मनोरंजन वारकऱ्यांना पुढील वारीसाठी उत्साह देत होते..केडगाव चौफुला येथील न्यू अंबिका कला केंद्राचे मालक डॉ. अशोक जाधव व त्यांच्या पत्नी जयश्री जाधव यांच्या पुढाकाराने व कलाकेंद्रातील कलाकारांच्या मदतीने दर वर्षी वारकऱ्यांची अनोख्या पद्धतीने सेवा केली जाते. भल्या पहाटे संपूर्ण कलाकेंद्र वारकऱ्यांच्या सेवेसाठी सज्ज होते. यवतचा मुक्काम आटोपून जेव्हा पालखी सोहळा वरवंड मुक्कामासाठी निघतो, तेव्हा वारीसोबतचे अनेक वारकरी या कला केंद्रात येत असतात. किंबहुना कला केंद्राच्या कलाकारांकडून वारकऱ्यांना आग्रहाचे आमंत्रणच असते..या सेवाकार्यात कला केंद्रातील महिला कलाकार आघाडीवर असतात. आपल्या पारंपरिक लावणीच्या वेशभूषेत काही महिला कलाकार वाहनतळावरील रंगमंचावर लावणी सादर करत असतात, तर उर्वरित महिला कलाकार कलाकेंद्राच्या आतील बाजूस जेवणाच्या पंगती उठवत असतात. येथील पुरुष कलाकारही या कामात व्यस्त असतात. अत्यंत अगत्याने प्रत्येक कलाकार वारकऱ्यांशी वागत असतो..जणू पांडुरंगच वारकऱ्याच्या रूपात आपल्या कलाकेंद्रात आला आहे, अशी प्रत्येक कलाकाराची भावना असते. आत येणाऱ्या मार्गाने वारकरी जेवणाच्या पंगतीत सामील होतात, तर बाहेर पडण्याच्या मार्गाने वाहनतळावरील कार्यक्रमात सहभागी होतात. भरल्या पोटाने भक्तीरसासोबतच शृंगार रसातील मनोरंजनाचा आनंद घेऊन वारकरी पुढील मार्गक्रमणासाठी मार्गस्थ होतात. सुमारे तीन ते चार तास हा कार्यक्रम सुरू असतो..आमच्यापैकी अनेक कलाकारांना पंढरीच्या पांडुरंगाच्या दर्शनाची ओढ असते. मात्र प्रत्येकीला प्रत्येक वेळी ते शक्य होत नाही. कलाकाराची नजर कोणातही पांडुरंग शोधू शकते. हा पांडुरंग वारकऱ्याच्या रूपात आम्ही शोधला. त्यांची सेवा मागील काही वर्षांपासून करत आहोत. त्यात मोठा आनंद आणि समाधान मिळते असा आमचा अनुभव आहे.- जयश्री जाधव, मालक, न्यू अंबिका कलाकेंद्र, चौफुला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.