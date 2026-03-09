Pune University flyover: पुण्यातील विद्यापीठ चौकाच्या उड्डाणपुलावरुन जाताना उडतोय गोंधळ; अर्धवट कामामुळे अपघाताचा धोका

Pune Traffic: गणेश रस्ता आणि परिसरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्याच्या उद्देशाने उभारण्यात आलेला आनंद ऋषी चौक (विद्यापीठ चौक) येथील उड्डाणपुलाचा काही भाग वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला आहे. मात्र येथे आवश्यक दिशादर्शक फलक आणि वाहतूक नियंत्रणाची योग्य व्यवस्था नसल्याने वाहनचालकांमध्ये संभ्रम निर्माण होत आहे. परिणामी, येथे पुन्हा ‘बॉटलनेक’ तयार होऊन वाहतूक कोंडीची समस्या निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..या उड्डाणपुलामुळे विद्यापीठ परिसर, बाणेर, औंध तसेच पाषाणकडे जाणाऱ्या वाहनांना दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. प्रत्यक्षात उड्डाणपूल सुरू झाल्यानंतरही चौकात दिशादर्शक फलकांची कमतरता जाणवत आहे. कोणत्या दिशेने कोणता मार्ग घ्यायचा, याबाबत स्पष्ट सूचना नसल्यामुळे अनेक वाहनचालकांना अचानक मार्ग बदलावा लागत आहे. त्यामुळे चौकात वाहनांची गर्दी वाढत असल्याचे दिसून येत आहे..Gary Kirsten : भारताला वर्ल्ड कप जिंकून देणारा कोच, आता श्रीलंकेला प्रशिक्षण देणार; T20 World Cup नंतर बोर्डाचा निर्णय .तसेच वाहतुकीचे नियोजन आणि मार्गदर्शन करण्यासाठी आवश्यक असलेली चिन्हे, लेन मार्किंग आणि इतर सुविधा अद्याप पूर्णपणे उपलब्ध नसल्याचीही तक्रार वाहनचालकांकडून करण्यात येत आहे. परिणामी, उड्डाणपूल असूनही चौकात वाहनांची गती मंदावत असून काही वेळा वाहतूक कोंडीची स्थिती निर्माण होत आहे..दरम्यान, शहरातील महत्त्वाच्या चौकांपैकी एक असलेल्या आनंद ऋषी चौकात दररोज मोठ्या प्रमाणात वाहतूक होते. आयटी कंपन्या, शैक्षणिक संस्था आणि औद्योगिक क्षेत्राकडे जाणारी वाहने या मार्गाचा वापर करतात. त्यामुळे येथे योग्य दिशादर्शक फलक, सिग्नल व्यवस्था आणि वाहतूक नियोजन तातडीने करण्यात यावे, अशी मागणी वाहनचालकांकडून केली जात आहे..Amravati News : अमरावतीतील एमडी तस्करीचं मुंबई कनेक्शन उघड; दहा जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल, चौघांना अटक....पथदुभाजक जैसे थेउड्डाणपुलाच्या कामासाठी या चौकातील वाहतूक वेळोवेळी वळविण्यात आली होती. त्यासाठी चौक आणि परिसरात सिमेंट काँक्रिटचे पथदुभाजक लावण्यात आले आहेत. गणेशखिंड रस्त्यावरून पाषाणकडे जाताना असलेल्या मार्गावर हे दुभाजक आहेत. उड्डाणपुलाचे काम झाल्यानंतरही ते अद्याप तेथून काढण्यात आलेले नाही. त्यामुळे रस्ता अरुंद झाला आहे. सोमवारी संध्याकाळी त्या दुभाजकांमुळे कोंडी होत असल्याचे चित्र होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.