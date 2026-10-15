दिवाळीपूर्वी विद्यार्थ्यांना परत मिळणार परीक्षा शुल्क

विद्यापीठ लोगो
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दिवाळीपूर्वी विद्यापीठ परत देणार परीक्षा शुल्क
संलग्नित महाविद्यालयांकडून मागविली दुष्काळग्रस्तांची माहिती
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर, ता. १५ : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठाकडून विद्यार्थ्यांना दिवाळीपूर्वी परीक्षा शुल्क परत दिले जाणार आहे. त्यासाठी महाविद्यालयांना त्यांच्याकडील दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांची माहिती वेळेत द्यावी लागणार आहे. बुधवारी विद्यापीठाने संलग्नित सर्व महाविद्यालयांना यासंदर्भात पत्र पाठविले आहे. साधारणत: जिल्ह्यातील ४५ ते ५० हजार विद्यार्थ्यांना राज्य शासनाच्या निर्णयामुळे परीक्षा शुल्क परत मिळणार आहे.
सोलापूर जिल्ह्यातील ११ तालुक्यांमध्ये राज्य शासनाने दुष्काळ जाहीर केला आहे. दुष्काळामुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसमोरील अडचणी वाढल्या आहेत. त्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाकडून विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्क माफीचा निर्णय झाला. आता आपल्याकडे प्रवेश घेतलेला कोणता विद्यार्थी दुष्काळग्रस्त आहे, याची माहिती महाविद्यालयांकडून विद्यापीठाला जाईल. त्यानंतर विद्यापीठ त्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क परत करेल. विद्यापीठाशी संलग्नित ११५ महाविद्यालये असून नोव्हेंबरअखेर होणाऱ्या परीक्षेसाठी सुमारे ७० हजार विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले आहेत. आता महाविद्यालयांकडून किती लवकर माहिती विद्यापीठाला पाठवली जाणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
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विद्यापीठाशी संलग्नित महाविद्यालयांकडून दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांची माहिती मागविली आहे. ज्या विद्यार्थ्यांनी परीक्षा शुल्क भरून अर्ज केले आहेत, त्यांना महाविद्यालयांकडून माहिती आल्यावर शुल्क परत केले जाणार आहे. सध्या विलंब शुल्क भरून जे विद्यार्थी अर्ज करीत आहेत, त्यांना शुल्क न भरता अर्ज करता येईल.
- डॉ. लक्ष्मीकांत दामा, प्र कुलगुरू
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चौकट
परीक्षा शुल्क न देता भरा
दहावी-बारावीचे परीक्षा फॉर्म
राज्य शासनाने दुष्काळी तालुक्यांमधील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क परत करण्याचा तथा न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा फॉर्म भरणे सुरू आहे. ३१ ऑक्टोबरपर्यंत नियमित शुल्कासह अर्ज करता येणार आहे. त्यानंतर ३० नोव्हेंबरपर्यंत विलंब शुल्क असणार आहे. पुणे विभागातील अवघ्या २१८ विद्यार्थ्यांनीच आतापर्यंत शुल्क भरले असून, त्यांना शुल्क परत देण्याची कार्यवाही सुरू आहे. उर्वरित विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क न भरता अर्ज करता येणार आहे.
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