Pune University Exam : विद्यापीठाच्या ३१ ऑक्टोबरला होणाऱ्या परीक्षा रद्द

पुणे - सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालयांमध्ये विविध अभ्यासक्रमांच्या परीक्षा विद्यापीठाच्या परीक्षा विभागामार्फत घेतल्या जातात. पुणे, अहिल्यानगर आणि नाशिक या तिन्ही जिल्ह्यांमध्ये शनिवारी (ता. ३१) विविध विषयांची परीक्षा आयोजित करण्यात आली होती. मात्र नाशिक जिल्ह्यात राष्ट्रपती यांचा दौरा असल्यामुळे वाहतूक कोंडी निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे विद्यापीठाने ३१ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे..सिंहस्थ कुंभमेळा ध्वजारोहण आणि राष्ट्रपती यांचा दौरा नाशिकमध्ये आहे. त्यामुळे नाशिकमधील वाहतुकीवर परिणाम होणार असल्याचे नाशिक महानगरपालिकेच्या आयुक्तांनी कळविले आहे. या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठाने ३१ ऑक्टोबरच्या सर्व परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत विद्यापीठाच्या परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक डॉ. राजेंद्र तलवारे यांनी परिपत्रकाद्वारे कळविले आहे..विद्यापीठाने ३१ ऑक्टोबर रोजीच्या रद्द केलेल्या सर्व विषयांच्या परीक्षा ११ नोव्हेंबरला वेळापत्रकातील पूर्वनियोजित वेळेप्रमाणे निश्चित करण्यात येत असल्याचेही डॉ. तलवारे यांनी स्पष्ट केले आहे. पण, विद्यापीठाच्या परीक्षा विभागाने परीक्षेपूर्वी एक दिवस आधी आणि सायंकाळी उशिरा हे परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.