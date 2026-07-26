Unknown body found in Jambut : जांबूतच्या विहिरीत अनोळखी पुरुषाचा मृतदेह; ओळख पटविण्यासाठी शिरूर पोलिसांचे आवाहन

कवठे येमाई : जांबूत (ता. शिरूर) येथील शेतातील विहिरीत सुमारे ५५ ते ६० वर्षांच्या अनोळखी पुरुषाचा मृतदेह शनिवारी (ता. २५) आढळून आल्याने परिसरात खळबळ उडाली. याप्रकरणी शिरूर पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली असून, मृताची ओळख पटविण्यासाठी पोलिसांनी नागरिकांना सहकार्याचे आवाहन केले आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जांबूत येथील पोपट सापटे यांच्या शेतातील विहिरीतून फवारणीला पाणी काढण्यासाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला विहिरीत मृतदेह तरंगताना दिसला. ही माहिती मिळताच ग्रामस्थांनी घटनास्थळी धाव घेतली. गावचे पोलिस पाटील राहुल जगताप यांनी तातडीने शिरूर पोलिसांना माहिती दिल्यानंतर पोलिस निरीक्षक विनोद पाटील, पोलिस उपनिरीक्षक गोविंद खटींग व त्यांच्या पथकाने घटनास्थळी जाऊन पंचनामा केला..मृत व्यक्तीचे वय अंदाजे ५५ ते ६० वर्षे असून, अंगात काळ्या रंगाचा हाफ बाह्यांचा टी-शर्ट व कमरेला राखाडी रंगाची ट्रॅक पॅन्ट आहे. ट्रॅक पॅन्टच्या उजव्या खिशावर इंग्रजीत “Shiv-Naresh” असे लिहिलेले आहे. मात्र, अद्याप मृताची ओळख पटलेली नाही..अशा वर्णनाची कोणतीही व्यक्ती बेपत्ता असल्याची माहिती असल्यास नागरिकांनी तत्काळ शिरूर पोलिस ठाण्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे. पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक गोविंद खटींग करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.