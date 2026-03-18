Unseasonal Rain : उरुळी कांचन परिसरात सोसाट्याचा वारा व गारांसह अवकाळी पावसाची हजेरी

- सुनील जगतापउरुळी कांचन - विजेच्या कडकडाटासह वादळी वारा व गारांच्या वर्षावासह उरुळी कांचन व परिसरामध्ये अवकाळी पावसाने लावली हजेरी. आज दुपारी चार वाजल्यापासूनच परिसरामध्ये पावसाळ्यासारखे ढगाळ वातावरण तयार होऊन, सायंकाळी सात दरम्यान वादळी वाऱ्याला जोरदार सुरुवात झाली..त्याच्याबरोबरच विजेचा कडकडाट होऊन साडे सातच्या दरम्यान गारांच्या वर्षावासह अवकाळी पाऊस सुरु झाला. उरुळी कांचन नजीक असलेल्या बिवरी गावात गारांचा खच पडला होता. सोसाट्याच्या वाऱ्याने वीज पुरवठा खंडित झाला असून त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न भेडसावणार आहे..या अवकाळी पावसाने काढणीला आलेल्या कांदा, गहू, ज्वारी, भाजीपाला व चारापिकांचे नुकसान होण्याने शेतकरी वर्ग अडचणीत सापडला आहे. अगोदरच कांद्याला भाव नसल्याने मेटागुटीला आलेल्या शेतकरी वर्गाला वेगळ्या संकटाला सामोरे जावे लागणार आहे. शासनाने होणाऱ्या नुकसानीचे पंचनामे करून शेतकरी वर्गाला नुकसान भरपाई देण्याला प्राधान्य द्यावे, या मागणीने जोर धरला आहे.