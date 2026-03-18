पुणे

Unseasonal Rain : उरुळी कांचन परिसरात सोसाट्याचा वारा व गारांसह अवकाळी पावसाची हजेरी

विजेच्या कडकडाटासह वादळी वारा व गारांच्या वर्षावासह उरुळी कांचन व परिसरामध्ये अवकाळी पावसाने हजेरी लावली.
Unseasonal Rain and Hailstorms in uruli kanchan

Unseasonal Rain and Hailstorms in uruli kanchan

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

- सुनील जगताप

उरुळी कांचन - विजेच्या कडकडाटासह वादळी वारा व गारांच्या वर्षावासह उरुळी कांचन व परिसरामध्ये अवकाळी पावसाने लावली हजेरी. आज दुपारी चार वाजल्यापासूनच परिसरामध्ये पावसाळ्यासारखे ढगाळ वातावरण तयार होऊन, सायंकाळी सात दरम्यान वादळी वाऱ्याला जोरदार सुरुवात झाली.

Loading content, please wait...
rain
Hail storm
uruli kanchan
Agriculture Loss
Wind

