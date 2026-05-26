Unseasonal Rain : आंबेगाव तालुक्याच्या पूर्वभागात अवकाळी पावसाने महावितरणचे मोठे नुकसान; विजेचे सुमारे ८० खांब उन्मळून पडले

पारगाव - आंबेगाव तालुक्याच्या पूर्वभागात मागच्या आठवड्यात झालेल्या अवकाळी मुसळधार पावसाने महावितरण चे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. पूर्वभागातील गावांमधील विजेचे एकूण सुमारे ८० खांब उन्मळून पडल्याने अनेक वाड्यावस्त्यावरील वीज पुरवठा खंडीत झाला आहे. महावितरण कडुन वीजपुरवठा सुरळीत करण्याचे काम युध्द पातळीवर सुरु असल्याची माहिती निरगुडसर शाखा कार्यालयाचे सहाय्यक अभियंता नितेश भसारकर यांनी दिली..तालुक्याच्या पुर्व भागातील अवसरी बुद्रुक, टाव्हरेवाडी, धामणी, मेंगडेवाडी, पारगाव, जारकरवाडी, लाखणगाव, खडकवाडी, पोंदेवाडी, काठापुर बुद्रुक, देवगाव, लोणी, रानमळा, वाळुंजनगर परिसरात शुक्रवार (दि.२२) रोजी सायंकाळी चार वाजण्याच्या सुमारास सोसाट्याचा वारा, ढगाचा गडगडाट सह पाऊस सुरु झाला..अचानक आलेल्या पावसामुळे तसेच सोसाट्याच्या वाऱ्यामुळे आंब्याच्या झाडाला लगडलेल्या कैऱ्या पडून व उन्हाळी बाजरीच्या उभे पिक आडवे झाल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. लाखणगाव परिसरातील अनेक पोल्ट्री व्यावसायिकांचे शेडचे छप्पर उडाल्याने लाखो रुपयांचे नुकसान झाले असून, अनेक ठिकाणी घरांचे व जनावरांच्या गोठ्यांचेही नुकसान झाल्याने संसार उघडे पडले आहेत..काही ठिकाणी झाडे व विद्युत खांब पडल्याने वीजपुरवठा खंडीत झाला. महावितरण निरगुडसर शाखा कार्यालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या तालुक्याच्या पुर्व भागातील लाखणगाव / देवगाव -१५ खांब, काठापूर बुद्रुक-४५ खांब, पोंदेवाडी-९ खांब, पारगाव-४ खांब, भराडी- १ खांब तसेच शिरूर तालुक्यातील चांडोह/ पिंपरखेड-६ खांब असे एकूण सुमारे ८० विजेचे खांब पडल्याने तारा तुटल्या आहे त्यामुळे अनेक वाड्यावसत्यावरील वीजपुरवठा खंडीत झाला आहे..महावितरण कडुन खासगी ठेकेदारांच्या मजुरांकडून नवीन खांब उभे करून वीजपुरवठा सुरळीत करण्याचे काम युध्द पातळीवर असल्याचे सहाय्यक अभियंता नितेश भसारकर यांनी सांगितले.