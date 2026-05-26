Unseasonal Rain : आंबेगाव तालुक्याच्या पूर्वभागात अवकाळी पावसाने महावितरणचे मोठे नुकसान; विजेचे सुमारे ८० खांब उन्मळून पडले

आंबेगाव तालुक्याच्या पूर्वभागात मागच्या आठवड्यात झालेल्या अवकाळी मुसळधार पावसाने महावितरणचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे.
Electricity Poll Collapse by Unseasonal Rain

सुदाम बिडकर
Updated on

पारगाव - आंबेगाव तालुक्याच्या पूर्वभागात मागच्या आठवड्यात झालेल्या अवकाळी मुसळधार पावसाने महावितरण चे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. पूर्वभागातील गावांमधील विजेचे एकूण सुमारे ८० खांब उन्मळून पडल्याने अनेक वाड्यावस्त्यावरील वीज पुरवठा खंडीत झाला आहे. महावितरण कडुन वीजपुरवठा सुरळीत करण्याचे काम युध्द पातळीवर सुरु असल्याची माहिती निरगुडसर शाखा कार्यालयाचे सहाय्यक अभियंता नितेश भसारकर यांनी दिली.

