Pune News : संकटांच्या छायेतही घट्ट नाते; पत्नीच्या आजारपणात ऐंशी वर्षीय पतीची साथ

मशीनवर सुरू असलेले पत्नीचे डायलिसिस आणि तिच्या कपाळावर हलकेच हात फिरवत ‘काळजी करू नकोस, मी आहे ना’...
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - मशीनवर सुरू असलेले पत्नीचे डायलिसिस आणि तिच्या कपाळावर हलकेच हात फिरवत ‘काळजी करू नकोस, मी आहे ना’ असे हळूच म्हणणारे ऐंशी वर्षीय रमेश जोशी. प्रेम म्हणजे नक्‍की काय असतं, याचं जिवंत उदाहरण ठरलेले व पत्नीला ‘सर्वस्व’ मानणारे हे आजोबांच अनोख प्रेम आजच्‍या काळात अभावानेच आढळते.

