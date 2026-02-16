Pune News : संकटांच्या छायेतही घट्ट नाते; पत्नीच्या आजारपणात ऐंशी वर्षीय पतीची साथ

पुणे - मशीनवर सुरू असलेले पत्नीचे डायलिसिस आणि तिच्या कपाळावर हलकेच हात फिरवत ‘काळजी करू नकोस, मी आहे ना’ असे हळूच म्हणणारे ऐंशी वर्षीय रमेश जोशी. प्रेम म्हणजे नक्की काय असतं, याचं जिवंत उदाहरण ठरलेले व पत्नीला ‘सर्वस्व’ मानणारे हे आजोबांच अनोख प्रेम आजच्या काळात अभावानेच आढळते..व्हॅलेंटाइन डे’ला तरुणाईकडून प्रेम साजरे करण्यात येते, मात्र या आजी-आजोबांचे प्रेम शब्दांपेक्षा कृतीतूनच अधिक बोलके ठरत आहे. विवाहानंतर किरकोळ कारणावरून नाती तुटत असलेल्या काळात पतिपत्नीचे नाते किती घट्ट, निरपेक्ष आणि त्यागमय असावे, याचे मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे रंजना आणि रमेश जोशी हे दांपत्य आहे.पत्नी रंजना यांचे दोन्ही मूत्रपिंड दोन वर्षांपूर्वी निकामी झाले. त्यानंतर आठवड्यातून तीनवेळा डायलिसिस हा त्यांच्या जगण्याचा अविभाज्य भाग बनला. मात्र या कठीण प्रवासात त्या कधीच एकट्या नाहीत. प्रत्येकवेळी रुग्णालयात त्यांच्यासोबत पती ठामपणे उभे असतात..छोट्या छोट्या कृतींमधून प्रेम अधिक दृढसिंहगड रस्त्यावरील सनसिटी येथे वास्तव्यास असलेले जोशी दांपत्य आजच्या पिढीला नात्याचा खरा अर्थ शिकवणारे जोडपे ठरत आहे. शासकीय दूध डेअरीतून लिपिक पदावरून निवृत्तीनंतर निवांत आयुष्य जगण्याचा काळ असताना जोशी आजोबांनी पत्नीला साथ द्यायची हेच आपले कर्तव्य मानले. डायलिसिसच्या तासन्तास चालणाऱ्या प्रक्रियेदरम्यान ते पत्नीशेजारी बसून राहतात.वेळेवर औषधे देणे, डॉक्टरांशी चर्चा करणे, जेवण भरवणे, थकवा जाणवला तर हात धरून धीर देणे, इतकेच नव्हे तर प्रेमाने स्वतःच्या हाताने कॉफी पाजणे, या छोट्या छोट्या कृतींमधून त्यांचे प्रेम अधिक दृढपणे दिसून येते. दर तीन-चार महिन्यांनी रुग्णालयात दाखल व्हावे लागले तरी जोशी आजोबा रात्रंदिवस पत्नीसमवेत असतात. मुलगा असूनही त्याच्यावर भार टाकू नये, या भावनेतून सर्व जबाबदारी ते स्वतः सांभाळत आहेत..पती-पत्नी एका नाण्याच्या दोन बाजू‘पूर्वीच्या चित्रपटांमध्ये जुन्या नायकांचे प्रेम आणि त्याग पाहिला. मनात वाटायचं, असंच प्रेम करावं. लग्न म्हणजे फक्त एक सोहळा नसतो, ती आयुष्यभराची सोबत असते,’ असे जोशी हसत सांगतात. पती-पत्नी हे एका नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. जीवात जीव असेपर्यंत ही साथ निभावायची आहे,’ असे म्हणताना जोशी यांच्या डोळ्यांत समाधान दिसते. तर ‘आज पैशांना जास्त महत्त्व दिलं जातं. पतिपत्नीच्या नात्यांमधील प्रेम कमी होत चालल्याचं पाहून खंत वाटते,’ असेही त्यांनी सांगितले..डॉक्टर, परिचारिकाही गेल्या भारावूनजोशी यांचे हे प्रेम पाहून रुग्णालयातील डॉक्टर आणि परिचारिकाही भारावून गेले आहेत. त्यांच्यावर उपचार करणारे संजीवनी रुग्णालयातील अतिदक्षता विभागतज्ज्ञ डॉ. भूषण किन्होळकर म्हणाले, ‘अलीकडच्या काळात इतकं निःस्वार्थ प्रेम दुर्मीळच दिसतं. किरकोळ कारणांवरून नातेसंबंध तुटताना दिसतात. अशा वेळी जोशी दांपत्य खऱ्या अर्थाने आदर्श ठरते.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.