Daund Crime : पर्स स्टेशन जवळ टाकली, शोधा अन् घेऊन जा; चोरानेच दिला सल्ला

daund police station

daund police station

sakal

प्रफुल्ल भंडारी
Updated on

दौंड - लखनऊ - पुणे एक्सप्रेसमधून एका महिलेची दोन मोबाईल संच असलेली पर्स चोरण्यात आली. चोराने महिलेच्या मोबाईलवरील करण्यात आलेला एक कॅाल घेत `पर्स यवत स्टेशन जवळ टाकली, शोधा अन् घेऊन जा` असा मोबाईलवर सल्ला दिल्याचा प्रकार घडला आहे.

crime
daund
Victims
Police Station
railway station
thief
Purse

