पुणे

उपळाईत गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सन्मान

उपळाईत गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सन्मान
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उपळाई (ता. बार्शी) ः येथील किसान कामगार विद्यालयात गुणवंताचा सत्कार करताना मान्यवर.

उपळाईत गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सन्मान
बार्शी : उपळाई (ठो., ता. बार्शी) येथील किसान कामगार विद्यालयात दहावी परीक्षेतील गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार करण्यात आला. तसेच उच्च शिक्षण घेणाऱ्या होतकरू विद्यार्थ्यांना देखील विद्यार्थी सहाय्य समिती आणि आधारवड संस्थेच्या वतीने आर्थिक मदत करण्यात आली. या कार्यक्रमास संस्थेचे उपाध्यक्ष नंदन जगदाळे, खजिनदार जयकुमार शितोळे, शशिकांत पवार, मुख्याध्यापक सुहास वाघमारे उपस्थित होते. शिक्षणप्रेमी माजी कृषी अधिकारी सुरेश मोरे, अंबऋषी लोकरे, बाळासाहेब खराडे, उद्योजक नसीर शेख, प्रशांत जामदार, भालचंद्र जामदार उपस्थित होते. सूत्रसंचालन श्रीमती माने यांनी केले.

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