PMP Bus Depo : पीएमपीच्या बस डेपोत सुधारणा करा; आयुक्तांचे आदेश

पुणे - पुढील वर्षभरात पीएमपीच्या ताफ्यात नव्या दोन हजार ५०० बसेस दाखल होणार आहेत. त्यामुळे पीएमपीच्या डेपोमध्ये सुधारणा करणे, पायाभूत सुविधा पुरविण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी दिले आहेत..पुणे शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी पीएमपीचे सक्षमीकरण आवश्यक आहे. सध्या पीएमपीच्या ताफ्यात सुमारे १९०० बस आहेत. तर प्रवाशांची दैनंदिन संख्या ११ ते १२ लाख इतकी आहे. नादुरुस्त व अपुऱ्या बस यामुळे प्रवाशांना खचाखच भरलेल्या पीएमपीतून प्रवास करावा लागतो..पीएमपीच्या ताफ्यातील बस संख्या वाढण्यासाठी गेल्या अनेक महिन्यांपासून प्रयत्न आहेत. यामध्ये पीएमआरडीए ५०० कोटी रुपये, पुणे महापालिका १५० कोटी रुपये आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे १०० कोटी रुपये असे एकूण ७५० कोटी रुपयांच्या निधीतून एक हजार सीएनजी बस घेतल्या जाणार आहेत. केंद्र सरकारच्या ई ड्राईव्ह योजनेतून १ हजार सीएनजी बस पीएमपीला मिळणार आहेत..पीएमपीच्या बस डेपोची अवस्था वाईट आहे. बस दुरूस्त करण्यासाठी पुरेशी जागा नसल्याने या कामात अडचणी येतात. तसेच रात्रीच्या वेळी बस रस्त्यावर थांबवाव्या लागत असल्याने सुरक्षेचाही प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळेच बस डेपोच्या जागेत सुधारणा करण्यासंदर्भात आज (ता. १९) महापालिकेत बैठक पार पडली. यावेळी पीएमपीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक महेश आव्हाड व महापालिकेचे अधिकारी उपस्थित होते..आयुक्त नवल किशोर राम म्हणाले, ‘पीएमपीच्या ताफ्यात मार्च अखेरपर्यंत १ हजार बसेस दाखल होणार आहेत. तर पुढील वर्षभरात दीड हजार बस दाखल होतील. या बस दाखल होण्यापूर्वी पीएमपी बस डेपोंमध्ये सुधारणा करणे गरजेचे आहे. विद्युत पुरवठा, डेपोमध्ये डांबरीकरण, सीमा भिंत बांधणे आदी कामे करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आज बैठक पार पडली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.