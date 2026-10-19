पुणे

PMP Bus Depo : पीएमपीच्या बस डेपोत सुधारणा करा; आयुक्तांचे आदेश

पुणे शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी पीएमपीचे सक्षमीकरण आवश्‍यक आहे.
Municipal Commissioner naval kishor ram

Municipal Commissioner naval kishor ram

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - पुढील वर्षभरात पीएमपीच्या ताफ्यात नव्या दोन हजार ५०० बसेस दाखल होणार आहेत. त्यामुळे पीएमपीच्या डेपोमध्ये सुधारणा करणे, पायाभूत सुविधा पुरविण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी दिले आहेत.

Loading content, please wait...
pune
Order
PMP Bus
Municipal Commissioner
PMPML
Marathi News Esakal
www.esakal.com