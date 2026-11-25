पुणे - विद्येचे माहेरघर शहर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पुण्यात गुन्हेगारांनी कायदा आणि सुव्यवस्थेची लक्तरे अक्षरशः वेशीवर टांगली आहेत. शहरातील गल्लीबोळांपासून ते थेट शिवाजीनगर जिल्हा न्यायालयाच्या प्रवेशद्वारापर्यंत ‘कोयता गँग’ची दहशत पसरली असून, नागरिक जीव मुठीत धरून जगावे लागत आहे..शिवाजीनगर न्यायालयासमोर बुधवारी (ता. २५) दुपारी घडलेल्या घटनेने तर शहराच्या सुरक्षिततेचे धिंडवडे निघाले. सराईत गुन्हेगारांच्या टोळक्यांकडून एकमेकांवर हल्ले करण्याच्या घटना घडत आहेत. किरकोळ अपघात आणि वादातून सर्वसामान्य नागरिकांना गुन्हेगारी टोळक्यांकडून मारहाण आणि कोयत्याने वार केल्याच्या घटनाही सुरूच आहेत. बुधवारी भरदिवसा, वर्दळीच्या ठिकाणी हल्लेखोरांनी पिस्तुलातून गोळीबार करत एका तरुणावर कोयत्याने सपासप वार करून जखमी केले. जिथे न्याय मिळतो, त्या न्याय मंदिराबाहेरच गुन्हेगार बिनदिक्कतपणे कोयते नाचवत असून, सामान्य नागरिकांनी कोणाकडे पाहावे, असा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे..केशवनगर परिसरातही टोळक्याने भररस्त्यात कोयते हवेत फिरवत दहशत माजवली. इतकेच नव्हे, तर कात्रज, कोथरूड, कोंढवा, पर्वतीसह इतर भागांतही किरकोळ वादातून तरुणांवर कोयत्याने वार करण्याच्या घटना घडत आहेत. अशा घटनांमध्ये सराईत गुन्हेगारांसह अल्पवयीन गुन्हेगारांचेही प्रमाण वाढले आहे..अल्पवयीन मुले आणि सराईत गुन्हेगार हातात कोयते घेऊन खुलेआम दहशत माजवत असताना पोलिसांचा धाक राहिलेला नाही, अशा प्रतिक्रिया नागरिकांकडून व्यक्त केल्या जात आहेत. केवळ जुजबी कारवाई आणि गुन्हेगारांना मिळणारा झटपट जामीन यामुळे गुन्हेगारांचे मनोबल वाढले आहे. पुण्यातील ही ‘कोयता संस्कृती’ मुळासकट उखडून टाकण्यासाठी पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी आता कठोर पावले उचलणे गरजेचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.