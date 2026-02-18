पुणे - 'महापालिका व जलसंपदा हे दोन्हीही राज्य सरकारचेच विभाग आहेत. पाणी बिलाच्या थकबाकीवरून दोन्ही विभागांमध्ये अंतर पडले असून ते अयोग्य आहे. महापालिका आयुक्त व जलसंपदा विभागाशी बोलणे झाले आहे.याबरोबरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना याबाबत मी पत्र पाठविणार आहे. दोन्ही विभागांनी आपापसात लढण्यापेक्षा एकत्र येऊन मार्ग काढला पाहीजे.' असे राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या कार्याध्यक्ष व खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मंगळवारी सांगितले..बारामती लोकसभा मतदारसंघातील प्रलंबित कामांसह पुणे शहर व समाविष्ट गावांमधील प्रश्नांबाबत सुळे यांनी मंगळवारी महापालिका आयुक्त कार्यालयात आयुक्त नवल किशोर राम यांची भेट घेऊन प्रलंबित कामांचा आढावा घेतला. त्यानंतर सुळे यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.सुळे म्हणाल्या, 'महापालिकेतील काही कामे खूप वर्षे प्रलंबित आहेत, अजूनही प्रकल्प सुरु झालेले नाहीत. हे प्रकल्प ठराविक काळातच पूर्ण व्हावेत, यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत. प्रलंबित कामांना गती द्यावी, अशी मागणी आयुक्तांकडे आम्ही केली आहे..सिंहगड रोड उड्डाणपूल व धायरी येथील पुलाचा प्रश्न कायम आहे. वारज्याच्या पुढील वडगावकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर केलेल्या पुलावरील एक मार्गीका पुढील आठवड्यात उघडण्यात येणार आहे. याच ठिकाणी केंद्रीय रस्ते बांधणी मंत्री नितीन गडकरी यांनी बदल सुचविला आहे.येथील वाहतूक कोंडी सुटली तरीही, कात्रजमधील वाहतूक कोंडी सुटणार नाही. त्यामुळे सर्व काम गतीने झाले तरच, वाहतूक कोंडीची समस्या सुटेल. रिंगरोडचे कामही वेळेत पूर्ण झाले पाहीजे. मात्र महाराष्ट्रात प्रकल्पांच्या खर्चात नंतर वाढ होत असल्याचे आव्हान उभे राहिले आहे. प्रकार गडकरी यांनी मांडला आहे. वाढीव खर्च होतो कसा?'.कलाकार कट्ट्यासंबंधी सुळे म्हणाल्या, 'नामदार गोपाळकृष्ण गोखले चौकातील (फर्ग्युसन महाविद्यालय रस्ता) कलाकार कट्टा हटविण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. मात्र हा सांस्कृतिक कट्टा हा युवा पिढीसाठी एक चांगले ठिकाण आहे. मुलांमध्ये असणारे कलेचे गुण व्यक्त करण्यासाठी या जागेचा उपयोग होतो आहे. त्यामुळे हा कट्टा हटवू नये, अशी मागणी आयुक्तांकडे केली आहे.'.समाविष्ट गावांमध्ये सुविधाच नाहीत, मग कर कसा?महापालिकेकडून समाविष्ट गावांसाठी आकारला जाणाऱ्या जादा कराविरुद्ध आम्हीच आंदोलन केले होते, त्यामुळे त्यावर स्थगिती आली होती. समाविष्ट गावांना रस्ते नाही, पाणी टॅंकरने पुरविले जाते, अजूनही प्रश्न सुटलेले नाहीत. जर महापालिका समाविष्ट गावांना मुलभूत सोई-सुविधाच देत नसेल, तर समाविष्ट गावांमधील नागरिकांना कर तरी कसा लावता?पाण्याच्या दहा-दहा टाक्या तयार आहेत, मात्र शेवटच्या टप्प्यांमधील काम राहिल्याने पाणी मिळू शकत नाही.हे काम प्रशासनाने केले पाहीजे, त्याबाबत महापालिका आयुक्तांना पत्र दिले आहे. महापालिका आयुक्त चांगले आहेत, ते नक्कीच या प्रश्नातून मार्ग काढतील, असे सुळे यांनी सांगितले..सुळे म्हणाल्या,- मिसींग लिंक व सेवा रस्त्यांसंबंधी महापालिका स्वतंत्र माहिती घेऊन काम करणार- पाणी, कचरा, ट्रॅफिक व प्रदूषणावर काम करावे, अशी मागणी आयुक्तांकडे केली- भाजप-कॉंग्रेस आंदोलनातील दगडफेक चुकीचा प्रकार, राजकीय पक्षांमध्ये कटुता असता कामा नये- दौंडमधील घटनेबाबत पोलिसांशी, स्थानिकांशी चर्चा झाली.- पोलिस अधीक्षकांनी तेथे शांतता रहावी, याबाबत आवाहन करावे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.