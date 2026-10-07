कास - शशिकांत शिंदे यांचे पाटबंधारे विभागाला निवेदन....

टंचाईपूर्वी कुडाळी प्रकल्पाचे पाणी सोडा
शशिकांत शिंदे; लाभक्षेत्रातील गावांना पाणी देण्याची मागणी
कास, ता. ७ ः जावळी तालुक्यातील कुडाळी प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात अत्यल्प पावसामुळे टंचाईसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सरताळे, कापसेवाडी भागातील परिस्थितीची पाहणी केली असता पिकांचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे शेतकरी आणि ग्रामस्थांच्या पाणीप्रश्नाकडे लक्ष देण्याची मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी केली आहे.
याबाबत त्यांनी सातारा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळाच्या अधीक्षक अभियंत्यांना निवेदन देऊन कुडाळी प्रकल्पाच्या कालव्याची तात्पुरती जोडणी करून डाव्या कालव्यातून धरणाचे पाणी सोडावे, अशी मागणी केली आहे. कुडाळी प्रकल्पाच्या कालव्याची पाइपलाइनद्वारे बहुतांशी कामे पूर्ण झालेली आहेत. त्यामुळे उपलब्ध पाण्याचा उपयोग लाभक्षेत्रातील गावांना करण्यासाठी आवश्यक ती तात्पुरती जोडणी करून पाणी सोडण्याची कार्यवाही तातडीने करावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
यंदा अपेक्षेप्रमाणे पाऊस न झाल्याने तालुक्यातील अनेक भागांमध्ये पाण्याची परिस्थिती गंभीर होण्याची चिन्हे आहेत. विशेषतः कुडाळी प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना शेतीसाठी पाण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर ग्रामस्थ आणि शेतकरी सातत्याने कॅनॉलद्वारे प्रकल्पाचे पाणी सोडण्याची मागणी करत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
पाणी उपलब्ध असताना केवळ कालव्याची जोडणी किंवा तांत्रिक बाबींमुळे त्याचा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचू नये, अशी परिस्थिती निर्माण होऊ नये. त्यामुळे संबंधित यंत्रणेने तातडीने प्रत्यक्ष पाहणी करून आवश्यक तांत्रिक कार्यवाही पूर्ण करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. टंचाईची परिस्थिती अधिक गंभीर होण्याची वाट न पाहता पाटबंधारे विभागाने उपलब्ध पाण्याचे नियोजन करून तातडीने निर्णय घ्यावा, असेही त्यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
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