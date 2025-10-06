पुणे

Coldrif Syrup : मध्य प्रदेश-राजस्थानमध्ये मृत्यूंनंतर 'कोल्ड्रिफ सिरप'वर महाराष्ट्रात बंदी

Maharashtra FDA : महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) 'कोल्ड्रिफ सिरप' (बॅच एसआर-१३) या खोकल्याच्या औषधात विषारी 'डायथिलीन ग्लायकॉल' आढळल्याने, याची विक्री, वापर आणि वितरण तातडीने थांबवण्याचे नागरिकांना व औषध विक्रेत्यांना आवाहन केले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) राज्यातील नागरिकांना आणि औषध विक्रेत्यांना खोकल्‍यावरील ‘कोल्ड्रिफ सिरप’ या औषधाचा वापर तातडीने थांबवण्याचे आवाहन केले आहे. मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये या सिरपच्या सेवनानंतर काही मुलांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे.

