Coldrif Syrup : मध्य प्रदेश-राजस्थानमध्ये मृत्यूंनंतर 'कोल्ड्रिफ सिरप'वर महाराष्ट्रात बंदी

पुणे : महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) राज्यातील नागरिकांना आणि औषध विक्रेत्यांना खोकल्यावरील ‘कोल्ड्रिफ सिरप’ या औषधाचा वापर तातडीने थांबवण्याचे आवाहन केले आहे. मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये या सिरपच्या सेवनानंतर काही मुलांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे..राज्याच्या ‘एफडीए’ चे औषध नियंत्रक डी. आर. गहाने यांनी रविवारी ही तातडीची सूचना जारी केली आहे. त्यामध्ये म्हटले आहे, की ‘कोल्ड्रिफ सिरप’ (फिनाइलइफ्रिन हायड्रोक्लोराईड, क्लोर्फेनिरामिन मॅलीएट सिरप), बॅच क्रमांक एसआर-१३ याचे उत्पादन मे २०२५ ला झालेले असून, त्याची कालबाह्यतेची मुदत एप्रिल २०२७ अशी आहे. ही औषधे तमिळनाडूतील कांचीपुरम जिल्ह्यातील ‘सरेशन फार्मा’ या कंपनीकडून तयार करण्यात आली आहेत. या सिरपमध्ये ‘डायथिलीन ग्लायकॉल’ (डीइजी) नावाचे विषारी द्रव्य मिसळले असल्याचा आरोप आहे. .Gautami Car Accident: गौतमी पाटीलला अटक करावी; रिक्षा चालकाच्या मुलीची काय मागणी? | Pune News | Sakal News.हे रसायन मानवासाठी अत्यंत घातक असून, यामुळे गंभीर विषबाधा किंवा मृत्यू होऊ शकतो.सर्व परवाना धारक औषध विक्रेते आणि नागरिकांना या बॅचमधील सिरपचा विक्री, वापर किंवा वितरण तातडीने थांबवण्याचे आणि त्यांनी आधीच खरेदी केलेले असल्यास त्याबाबत स्थानिक औषध नियंत्रण प्राधिकरणाला कळविण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, या सिरपचा साठा आढळल्यास तो तत्काळ जप्त करण्याचे आदेश औषध निरीक्षक आणि सहायक आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. नागरिकांनी याबाबत खबरदारी घेण्याचे आणि या औषधाचा वापर न करण्याचे आवाहन केले आहे. या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने पुढील नुकसान टाळण्यासाठी आवश्यक पावले उचलल्याचेही सांगण्यात आले आहे..संशयास्पद औषधसाठ्याची माहिती द्यामहाराष्ट्रातील ‘एफडीए’चे अधिकारी हे तमिळनाडूच्या औषध नियंत्रण अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधून या सिरपच्या वितरणाची माहिती घेत आहे. ‘सरेशन फार्मा’ ही कंपनी तमिळनाडूत आहे. कोणत्याही संशयास्पद औषध साठ्याची माहिती १८००२२२३६५ या टोल-फ्री क्रमांकावर किंवा jchq.fda-mah@nic.in या ई-मेलवर कळवावी असे आवाहन ‘एफडीए’ कडून करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.