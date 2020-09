विषाणूंविरोधात लढणाऱ्या प्रतिष्ठीत संस्थेवर पुणे विद्यापीठातील शास्त्रज्ञाची निवड 

पुणे, ता. ८ : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या जैवमाहितीशास्त्र केंद्राच्या माहिती शास्त्रज्ञ डॉ. उर्मिला कुलकर्णी-काळे यांची युरोपियन विषाणू जैवमाहितीशास्त्र केंद्राच्या सदस्या म्हणून निवड झाली आहे. युरोपियन विषाणू जैवमाहितीशास्त्र केंद्राचे (ईव्हीबीसी) सदस्यत्व हे मानाचे समजले जाते. या केंद्रात सध्या युरोप आणि संपूर्ण जगभरातील १०० संशोधन संस्थांमधील १७८ वैज्ञानिक सदस्य आहेत. जगभरातील शास्त्रज्ञ या संस्थेच्या माध्यमातून विषाणूंचा अभ्यास करून त्यांना रोखण्यासाठी प्रयत्न करतात. डॉ. उर्मिला कुलकर्णी- काळे यांच्या विषाणू जैवमाहितीशास्त्र या क्षेत्रातील जागतिक दर्जाच्या आणि सातत्यपूर्ण संशोधनामुळे त्यांची युरोपियन विषाणू जैवमाहितीशास्त्र केंद्राच्या (ईव्हीबीसी) सदस्यपदी निवड झाली आहे. पुणे विद्यापीठाचा हा मोठा बहुमान आहे. या निवडीमुळे जागतिक पातळीवरील तज्ज्ञ, शैक्षणिक आणि उद्योग क्षेत्रातील चेंजमेकर्स यांच्यासोबत भविष्यात जोडले जाण्याच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील. डॉ. उर्मिला कुलकर्णी काळे यांनी जैवमाहितीशास्त्र, संगणकीय विषाणूशास्त्र (कॉम्प्युटेशनल व्हायरॉलॉजी), इम्यूनोइनफॉर्मेटिक्स, विषाणू उत्क्रांती आणि प्रसार या क्षेत्रात सोप्या पद्धती विकसीत करण्याचे महत्वाचे काम केले आहे. पुण्यातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा डॉ. उर्मिला कुलकर्णी- काळे म्हणाल्या, "कोवीड १९ सह इतर विषाणूची उत्क्रांती, त्याच्या जनुकीय बदलांचा आणि उप प्रकारांचा शोध घेऊन विकास याचा संगणकीय प्रणालीद्वारे अभ्यास केला. यापुढे आता विषाणूच्या अभ्यासासाठी मोठ्या प्रकल्पांवर काम करण्याची संधी मिळेल, याचा फायदा विद्यापीठालाही होईल. कोरोना'मुळे प्रत्येकाला व्हायरस म्हणजे काय आणि यामुळे त्याचे किती नुकसान होऊ शकते हे माहिती झाले आहे. त्यामुळे आपले भविष्य चांगले असावे म्हणून साथीच्या रोगाशी लढण्यासाठी तयारी करण्यासाठी संशोधन करणार आहे. ईव्हीबीसी'च्या सदस्यपदी निवड होणे हा सन्मान वैयक्तिक असला तरी त्यात माझे सहसंशोधक, विद्यार्थी आणि सहकारी यांचा मोठा वाटा आहे."

