Pune: कचरा डेपोत शास्त्रोक्त पद्धतीने बायोमायनिंग करावे; उरुळी देवाची-फुरसुंगीच्या नगरसेवकांची मागणी

पुणे: उरुळी देवाची येथील कचरा डेपोमाध्ये जुन्या कचऱ्यावर शास्त्रोक्त पद्धतीने बायोमायनिंग होत नाही. न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करून हजारो टन कचरा टाकला जात आहे, त्यामुळे कचऱ्यावर शास्त्रोक्त पद्धतीने बायोमायनिंग करावे आणि वरिष्ठांना खोटी माहिती देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी उरूळी देवाची-फुरसुंगी नगरपरिषदेच्या नगरसेवकांनी केली..नगरसेवक ॲड. अमोल कापरे, सचिन हरपळे, संतोष हरपळे, अजिंक्य ढमाळ यांनी पत्रकार परिषद घेत कचरा डेपो येथील वास्तव मांडले. पुणे महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी कचरा डेपोतील बायोमायनिंगबाबत चुकीची माहिती माध्यमांना दिली असल्याचा आरोप ॲड. कापरे यांनी केला. कापरे म्हणाले, ‘‘नॅकॉफ आणि एन्व्हायर्नमेंटल टेक्नो बायोमायनिंग प्रोजेक्ट्स या कंपन्यांनी राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी मिळण्यापूर्वीच काम सुरू केले आहे..Tukaram Mundhe : आता खेळ खल्लास! भेसळखोरांविरोधात तुकाराम मुंढे आक्रमक; शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय! .तसेच पूर्वी काम केलेल्या भूमीग्रीन एनर्जी कंपनीकडील सुमारे १० हजार मेट्रिक टन आरडीएफ अद्याप डेपोमध्ये पडून आहे. प्रकल्पस्थळी लिचेटवर प्रक्रिया, हवेचे प्रदूषण नियंत्रण आणि पर्यावरणीय सुरक्षेच्या आवश्यक उपाययोजना करण्याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे.’’.कापरे म्हणाले, ‘‘प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने २९ मे रोजी महापालिका आणि संबंधित कंपन्यांना नोटीस बजावून सात दिवसांत त्रुटी दूर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. अन्यथा कायदेशीर कारवाईचा इशाराही दिला आहे. त्यानंतरही महापालिका घनकचरा विभागाकडून दुर्लक्ष केले जात आहे.’’.Poha Idli Recipe: पोह्यांपासूनही इडली बनते हे माहिती आहे का? चव अशी की पुन्हा पुन्हा बनवाल."कचरा डेपो प्रकल्पातील ‘बायोमायनिंग’ ही शास्त्रोक्त पद्धतीनेच केली जात आहे. त्यामध्ये कुठल्याही प्रकारे दुर्लक्ष केले जात नाही."- संतोष वारुळे, उपायुक्त, घनकचरा विभाग, महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.