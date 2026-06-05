पुणे

Pune: कचरा डेपोत शास्त्रोक्त पद्धतीने बायोमायनिंग करावे; उरुळी देवाची-फुरसुंगीच्या नगरसेवकांची मागणी

Concerns Raised Over Biomining Process: उरुळी देवाची कचरा डेपोमध्ये बायोमायनिंग शास्त्रोक्त पद्धतीने होत नसल्याचा आरोप नगरसेवकांनी केला आहे.
Pune

Pune

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे: उरुळी देवाची येथील कचरा डेपोमाध्ये जुन्या कचऱ्यावर शास्त्रोक्त पद्धतीने बायोमायनिंग होत नाही. न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करून हजारो टन कचरा टाकला जात आहे, त्यामुळे कचऱ्यावर शास्त्रोक्त पद्धतीने बायोमायनिंग करावे आणि वरिष्ठांना खोटी माहिती देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी उरूळी देवाची-फुरसुंगी नगरपरिषदेच्या नगरसेवकांनी केली.

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