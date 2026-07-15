पुणे

Uruli Kanchan Health Camp: उरुळी कांचनमध्ये ‘आरोग्यवारी’ला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; २३० नागरिकांची मोफत तपासणी, १४ महिलांची मॅमोग्राफी

उरुळी कांचनमध्ये ‘आरोग्यवारी’ उपक्रमाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; २३० नागरिकांची मोफत तपासणी, १४ महिलांची मॅमोग्राफीसह सर्व अहवाल तात्काळ उपलब्ध
More than 230 citizens benefited from a free health check-up camp organised under the Arogya Wari initiative at Uruli Kanchan.

More than 230 citizens benefited from a free health check-up camp organised under the Arogya Wari initiative at Uruli Kanchan.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सुनील जगताप,

उरुळी कांचन : जगद्गुरू संत तुकाराम महाराजांच्या पालखी सोहळ्या सोबत पंढरपूरकडे प्रस्थान करणाऱ्या वारकरी बांधवांसाठी आरोग्यसेवेचा संकल्प ना.चंद्रकांत पाटील व राजेश दादा पांडे संचलित समर्थ युवा फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आलेल्या 'मोफत आरोग्य तपासणी – आरोग्य वारी' या उपक्रमास उरुळी कांचन येथ उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला.

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