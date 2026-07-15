Uruli Kanchan Health Camp: उरुळी कांचनमध्ये ‘आरोग्यवारी’ला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; २३० नागरिकांची मोफत तपासणी, १४ महिलांची मॅमोग्राफी

सुनील जगताप, उरुळी कांचन : जगद्गुरू संत तुकाराम महाराजांच्या पालखी सोहळ्या सोबत पंढरपूरकडे प्रस्थान करणाऱ्या वारकरी बांधवांसाठी आरोग्यसेवेचा संकल्प ना.चंद्रकांत पाटील व राजेश दादा पांडे संचलित समर्थ युवा फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आलेल्या 'मोफत आरोग्य तपासणी – आरोग्य वारी' या उपक्रमास उरुळी कांचन येथ उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला..NYCS मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी,उरुळी कांचन शाखा येथे सकाळी ९ ते सायंकाळी ५ या वेळेत आयोजित शिबिरात २३० नागरिकांची विविध प्रकारची मोफत आरोग्य तपासणी करण्यात आली. तसेच १४ महिला भगिनींची मॅमोग्राफी (स्तन कर्करोग तपासणी) करण्यात आली.तपासणीनंतर सर्व लाभार्थ्यांना त्यांच्या आरोग्य तपासणीचे अहवाल तात्काळ उपलब्ध करून देण्यात आले..या आरोग्य शिबिरामध्ये सामान्य आरोग्य तपासणी, रक्तातील साखर, रक्तगट, रक्तदाब, हिमोग्लोबिन व इतर रक्त तपासण्या,दंत तपासणी व उपचार,मोतीबिंदू व काचबिंदू तपासणी,महिलांसाठी मॅमोग्राफी तपासणी तसेच आवश्यकतेनुसार मोफत चष्म्यांचे वाटप अशा विविध आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या. सुमारे ₹१३५०० किमतीच्या आरोग्य तपासण्या पूर्णपणे मोफत करण्यात आल्याने नागरिकांनी या उपक्रमाचे स्वागत केले..शिबिराचे उद्घाटन माजी सरपंच ऋतुजा अजिंक्य कांचन,माजी उपसरपंच संचिता कांचन,डॉ ईश्वरी जगताप यांच्या शुभहस्ते संपन्न झाले.यावेळी यशवंत साखर कारखान्याचे संचालक संतोष आबासाहेब कांचन,उरुळी कांचनचे माजी सरपंच संतोष हरिभाऊ कांचन,युवराज कांचन,शरद खेडेकर यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते..कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी पुण्याचे विद्यमान नगरसेवक सुनील पांडे,विकास जगताप,श्रीकांत कांचन,शुचिस्मिता वनारसे,अक्षय कांचन,सचिन काळे,निखिल खेडेकर,सुमित वनारसे,अनिल महाडिक,पुनम बोराटे,आशिष बारवकर यांनी विशेष परिश्रम घेतले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.