पुणे

उरुळीतील घरफोडीत साडेचार लाखांचा ऐवज लंपास

उरुळीतील घरफोडीत साडेचार लाखांचा ऐवज लंपास
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उरुळी कांचन, ता. ८ : येथील दत्तवाडी परिसरातील पांगारे वस्तीवर चोरट्यांनी शुक्रवारी (ता. ७) मध्यरात्री घरफोडी करून साडेचार लाख रुपयांचे सोने-चांदीचे दागिने आणि रोकड लंपास केली. याप्रकरणी लोणी काळभोर पोलिसांनी अज्ञात चोरट्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
दीपक संतोष गावडे (वय २६) यांच्या घराच्या खिडकीचे लोखंडी ग्रील तोडून आणि दरवाजाचा कडी-कोयंडा उचकटून चोरट्यांनी आत प्रवेश केला. कपाटातील दागिने आणि रोख रक्कम घेऊन चोरटे पसार झाले. या घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेज प्राप्त झाले असून, त्यात दोन चोरटे हातात धारदार कोयता घेऊन जाताना दिसत आहेत. या प्रकारामुळे परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून उरुळी कांचन परिसरात चोरीच्या घटनांमध्ये वाढ झाली असून, पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे चोरट्यांचा तातडीने बंदोबस्त करावा, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे. पोलीस उपनिरीक्षक प्रवीण कांबळे या प्रकरणाचा पुढील तपास करत आहेत.

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