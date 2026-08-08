पुणे

Uruli Kanchan Theft: उरुळी कांचनमध्ये कोयता घेऊन फिरणारे चोरटे सीसीटीव्हीत कैद; ४.५० लाखांची चोरी, पोलिसांवर नागरिकांचा अविश्वास

उरुळी कांचनमध्ये सलग घरफोड्यांनी नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण; सीसीटीव्हीत कोयता हातात घेऊन फिरणारे चोरटे दिसूनही पोलिस तपास ठप्प
Violent Clash in Uruli Kanchan Over Land Sale Proceeds Leaves Couple Injured

CCTV captures two suspects carrying a sharp sickle after a ₹4.5 lakh house burglary in Uruli Kanchan

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सकाळ वृत्तसेवा
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सुनील जगताप

उरुळी कांचन : उरुळी कांचन येथील दत्तवाडी परिसरात पांगारे वस्तीवरील दीपक गावडे यांच्या घरात शनिवारी (०८ तारीख) मध्यरात्री चोरट्यांनी हात सफाई करत सोने-चांदीचे दागिने रोख रक्कम असा सुमारे ४.५० लाखांचा ऐवज लंपास केला आहे.चोरट्यांनी दीपक संतोष गावडे वय २६ यांच्या राहत्या घराची लोखंडी ग्रील तोडून, दाराचा कडी कोयंडा उचकटून घरामध्ये प्रवेश केला व कपाट फोडून त्यामधील सोने-चांदीचे दागिने व रोख रक्कम पळवली.

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