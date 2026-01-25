Pune Crime News : सोरतापवाडीच्या महिला सरपंचाच्या घरात हुंडाबळीचा धक्कादायक प्रकार, सुनेने संपवले जीवन; पोलिसांत गुन्हा दाखल

सुनील जगतापउरुळी कांचन : पूर्व हवेली तालुक्यातील व महाराष्ट्र सरकारच्या "स्मार्ट व्हिलेज" योजनेत समावेश असलेल्या सोरतापवाडी (ता. हवेली) या गावच्या विद्यमान महिला सरपंच सासूच्या घरात हुंड्यासाठी होणाऱ्या छळामुळे सुनेने उचलले टोकाचे पाऊल,गळफास घेऊन केली आत्महत्या.या घटनेने उरुळी कांचन पंचक्रोशी मध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे. सोरतापवाडी ग्रामपंचायत हद्दीतील कड वस्ती परिसरात शनिवारी सायंकाळी ही घटना घडली, दीप्ती रोहन चौधरी असे आत्महत्या केलेले विवाहितेचे नाव आहे. याप्रकरणी उरुळी कांचन पोलीस ठाण्यात दीप्तीची आई हेमलता बाळासाहेब मगर (वय ५०, रा. मगरपट्टा सिटी, हडपसर, पुणे ) यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार,.Latest Marathi News Update : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी वाचा एका क्लिकवर....सोरतापवाडीच्या विद्यमान सरपंच सुनीता कारभारी चौधरी, पती रोहन कारभारी चौधरी, सासरे कारभारी चौधरी व दीर रोहित कारभारी चौधरी (सर्वजण राहणार कड वस्ती सोरतापवाडी) यांच्याविरुद्ध विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार दिप्तीचा विवाह रोहन कारभारी चौधरी यांच्याशी २०१९ ला झाला होता,त्यानंतर काही दिवसातच चार चाकी गाडी घेण्यासाठी माहेरून पैसे आणण्याची मागणी सुरू करण्यात आली, वेळोवेळी पैशाची मागणी करून पैसेही घेतले, पण तरीही तिचा मानसिक व शारीरिक छळ करण्यात येत होताच, शिवाय आरोपींनी बळजबरी करून, आपल्याकडे गर्भपातास कायद्यानुसार बंदी असताना देखील दीप्तीला गर्भपात करण्यास भाग पाडले होते. सतत अपमान करणे,मानसिक दबाव टाकून अमानुष वागणूक देणे अशा दीर्घकाळ चाललेल्या अत्याचाराला कंटाळून दीप्तीने राहत्या घरी गळफास घेऊन आपल्या जीवनाचा अंत केला..या घटनेने पुणे जिल्ह्यातील प्रगत भागात तेही लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करणाऱ्यांच्या घरात हुंडाबळीचे वाढलेले प्रमाण पुन्हा एकदा मुळशीच्या हगवणे कुटूंबानंतर गंभीर स्वरूपात पुढे आले आहे.या घटनेचा तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक ज्ञानेश्वर बाजगिरे करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.