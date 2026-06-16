Uruli Kanchan Blood Donation : उरुळी कांचनमध्ये ड्रीम्स युवा फाउंडेशनचे विक्रमी ८०६ पिशव्या रक्तदान

सुनील जगतापउरुळी कांचन : जागतिक आरोग्य दिनाच्या औचित्याने ड्रीम्स युवा फाउंडेशनच्या माध्यमातून आयोजित रक्तदान शिबिरात विक्रमी ८०६ पिशव्या रक्त संकलित.यामध्ये ७८१ पुरुष व २५ महिलांचा समावेश होता.कडक उन्हाळ्याच्या दिवसातही ड्रीम्स युवा फाउंडेशनच्या विश्वासाहर्तेमुळे या विक्रमी रक्त पिशव्यांचे संकलन झाले आहे..जिल्हा परिषदेच्या वतीने उरुळी कांचन गावासाठी आधुनिक घनकचरा निर्मुलन प्रकल्पासाठी जागा उपलब्ध करून दिल्यास एक महिन्याच्या आत मंजुरी व निधी देण्याची व्यवस्था केली जाईल असे आश्वासन जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे यांनी या शिबिराचे उदघाटन करताना दिले.सामाजिक क्षेत्रात नेहमीच अग्रेसर असणाऱ्या उरुळी कांचन (ता. हवेली) येथील'ड्रीम्स युवा सोशल फाउंडेशन'संचलित'उरुळी कांचन ग्रामस्वच्छता अभियान ग्रुपच्या विद्यमाने रविवारी(ता.१४) जागतिक रक्तदान दिनानिमित्त बी.जी.शिर्के बाल विकास मंदिर,महात्मा गांधी प्राथमिक विद्यालय,उरुळी कांचन येथे भव्य रक्तदान शिबिराचे आयोजन केले होते.यावेळी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे,जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी गजानन पाटील,हवेलीचे गटविकास शेखर शेलार,जिल्हा परिषदेचे समाजकल्याण सभापती जितेंद्र बडेकर,सर्वोदय संघाचे उपाध्यक्ष के.डी.कांचन,देविदास भन्साळी,बाजार समितीचे संचालक राजाराम कांचन,महादेव कांचन,पंचायत समितीचे सदस्य सुदर्शन चौधरी,कोमल कांबळे आदी मान्यवर उपस्थित होते..उरुळी कांचन गावातील ड्रीम्स युवा सोशल फाउंडेशनच्या युवकांचे योगदान पाहता त्यांना सर्व प्रकारची मदत करण्याची व त्या माध्यमातून उरुळी कांचन व परिसरातील गावांसाठी आवश्यक असलेल्या भौतिक सुविधा देण्यासाठी प्राधान्य दिले जाईल.यासाठी जागा लवकरात लवकर उपलब्ध करा व निधी घ्या असे आश्वासन जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी गजानन पाटील यांनी प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलताना दिले. या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष व बहुचर्चित घनकचरा निर्मुलन प्रकल्पाचे केंद्रस्थान के.डी.कांचन यांनी उरुळी कांचनच्या ड्रीम्स युवा सोशल फाउंडेशनच्या मनातील घनकचरा निर्मुलन प्रकल्प प्रत्यक्षात येण्यासाठी लागणारी जागा देवस्थान समितीच्या वतीने सर्व नियमांचे पालन करून दिली जाईल असे जाहीर केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.