पुणे

Uruli Kanchan Blood Donation : उरुळी कांचनमध्ये ड्रीम्स युवा फाउंडेशनचे विक्रमी ८०६ पिशव्या रक्तदान

उरुळी कांचन ड्रीम्स युवा फाउंडेशनच्या भव्य रक्तदान शिबिरात विक्रमी ८०६ पिशव्या रक्तसंकलन; युवकांच्या सामाजिक बांधिलकीला मान्यवरांची दाद
Public Health Benchmarks: Dreams Yuva Foundations Record-Breaking 806 Blood Unit Mobilization

Public Health Benchmarks: Dreams Yuva Foundations Record-Breaking 806 Blood Unit Mobilization

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सुनील जगताप

उरुळी कांचन : जागतिक आरोग्य दिनाच्या औचित्याने ड्रीम्स युवा फाउंडेशनच्या माध्यमातून आयोजित रक्तदान शिबिरात विक्रमी ८०६ पिशव्या रक्त संकलित.यामध्ये ७८१ पुरुष व २५ महिलांचा समावेश होता.कडक उन्हाळ्याच्या दिवसातही ड्रीम्स युवा फाउंडेशनच्या विश्वासाहर्तेमुळे या विक्रमी रक्त पिशव्यांचे संकलन झाले आहे.

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