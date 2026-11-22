उरुळी कांचन : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) उरुळी कांचन (ता.हवेली) येथे स्वतंत्र अग्निशमन केंद्र उभारण्यास दीड वर्षापूर्वी मंजुरी दिली.या केंद्रासाठी ११ कोटी ४ लाख २९ हजार ७६० रुपयांचा निधीही वर्ग करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली होती.मात्र,दीड वर्ष उलटूनही प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली नसल्याने अग्निशमन केंद्र अद्याप कागदावरच असल्याचे चित्र आहे.पूर्व हवेलीत आगीच्या आणि अन्य दुर्घटनांच्या अनेक घटना घडत असताना,अग्निशमन केंद्र उभारणीला विलंब का? असा संतप्त सवाल दुर्घटनाग्रस्त व स्थानिक कार्यकर्ते विचारात आहेत..मागील १५ दिवसांपूर्वी उरुळी कांचनपासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या एका लाकडी दरवाजे तयार करणाऱ्या युनिटच्या एका गोदामाला भीषण आग लागली ही घटना रात्री १०.३० वाजता लक्षात आली होती पण अग्निशमन यंत्रणा जवळ नसल्याने या घटनेत सुमारे ३ कोटीचे नुकसान झाले. तसेच रविवारी (ता.१५)सोरतापवाडी येथे विहिरीत पोहण्यासाठी गेलेल्या १५ वर्षीय मुलाचा बुडून मृत्यू झाला.दिवाळी दरम्यान शिंदवणे व कोरेगांव मूळ येथील शेतकऱ्यांचे उसाचे फड आगीत जाळून खाक झाले शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले,या घटना मधील नुकसान विचारात घेता पूर्व हवेली परिसरात वारंवार छोट्या-मोठ्या दुर्घटना घडत असताना स्वतंत्र अग्निशमन केंद्राची उभारणी रखडल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी आहे..पुणे- सोलापूर महामार्गावरील कदमवाकवस्ती, लोणीकाळभोर, थेऊर, कुंजीरवाडी, सोरतापवाडी,उरुळी कांचन या भागात झा लेल्या औद्योगिकीकरणामुळे मोठ्या प्रमाणात शहरीकरण होत आहे.या ठिकाणी मोठमोठ्या कंपन्या,शैक्षणिक संकुले,अरुंद बाजारपेठा व अनेक प्रकारचे व्यवसाय विकसित होत आहेत.यासाठी अग्निशमन केंद्र गरजेचे होते..या केंद्रामुळे दौंड,पुरंदर आणि पूर्व हवेलीतील दुर्घटनांवर तातडीने नियंत्रण मिळविण्यास मदत होणार आहे.मात्र अद्याप मंजूर अग्निशमन केंद्र कागदावरच असल्याने मोठ्या घटनेला सामोरे जावे लागत आहे.दरम्यान,"उरुळी कांचन येथील अग्निशमन केंद्रासाठीचा पाठपुरावा यशवंतचे संचालक संतोष कांचन यांनी कै.अजितदादा पवार यांच्याकडे सुरु ठेवला होता,दादांनीही या प्रस्तावाला प्राधान्यक्रम द्यावा असा शेरा उपमुख्यमंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून प्रस्तावावर दिला होता,परंतु त्यांच्या जाण्यानंतर त्यालाही पीएमआरडीए प्रशासनाने केराची टोपली दाखवली आहे.सदरील अग्निशमन केंद्राच्या उभारणीमुळे उरुळी कांचन,दौंड व पुरंदर तालुक्यातील परिसरातील दुर्घटनांवर तातडीने आळा बसविण्यासाठी मदत होणार आहे..उरुळी कांचन ग्रामपंचायत हद्दीतील कांचन सिटी येथे सुमारे दोन एकर जागेत हे अग्निशमन केंद्र उभारण्याचे नियोजन आहे. लवकरच कामाची निविदा काढण्यात येईल,अशी माहिती यापूर्वी देण्यात आली होती. मात्र,निधी उपलब्ध होऊनही निविदा आणि प्रत्यक्ष बांधकामाची प्रक्रिया का रखडली असा प्रश्न उरुळीकरांसह पूर्व हवेलीतील नागरिक विचारत आहेत.याबाबत प्रतिक्रिया घेण्यासाठी पीएमआरडीएच्या आयुक्तांना दूरध्वनीवरून संपर्क साधला परंतु प्रतिसाद मिळाला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.