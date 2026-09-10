Uruli Kanchan Ganeshotsav police rules: उरुळी कांचनमध्ये गणेशोत्सवासाठी पोलिसांची शांतता कमिटी बैठक; नियमभंग करणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा

सुनील जगतापउरुळी कांचन : आगामी गणेशोत्सव शांततेत व उत्साहात पार पाडण्यासाठी उरुळी कांचन पोलीस स्टेशनच्या वतीने आज सायंकाळी शांतता कमिटीची महत्त्वपूर्ण बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत गणेश मंडळांच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिवांसह पोलीस पाटील,पत्रकार व शांतता कमिटीचे सदस्य मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विजयमाला पवार यांनी यावेळी मंडळांना आवश्यक सूचना दिल्या.गणेशोत्सव काळात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी पोलिसांनी २० कलमी मार्गदर्शन जारी केले आहे..बैठकीतील प्रमुख सूचना : सर्व मंडळांनी आवश्यक परवानग्या वेळेत घ्याव्यात व मंडप उभारताना वाहतूक व आपत्कालीन वाहनांना अडथळा होणार नाही याची काळजी घ्यावी.विद्युत व्यवस्था अधिकृत व सुरक्षित ठेवावी, उघड्या तारा ठेवू नयेत व अग्निशामक यंत्रे मंडपात उपलब्ध ठेवावीत.ध्वनिक्षेपकाचा वापर निर्धारित वेळेत व ध्वनिमर्यादेतच करावा.मोठ्या आवाजाच्या साऊंड सिस्टीमला मनाई राहील.प्रत्येक मंडपात सीसीटीव्ही,स्वयंसेवक नियुक्ती व गर्दी नियंत्रणाचे नियोजन बंधनकारक करण्यात आले आहे.मिरवणुकीत वाहतूक नियमांचे पालन करावे, वाहनांवर क्षमतेपेक्षा जास्त लोकांना बसवू नये व पोलिसांनी दिलेल्या मार्गाचेच पालन करावे.सोशल मीडियावर अफवा, जातीय तेढ निर्माण करणारे संदेश पसरवू नयेत व धार्मिक भावना दुखावणारे फलक लावू नयेत.महिला व मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी विशेष दक्षता घेण्याचे व मद्यपान करून आलेल्यांना प्रवेश न देण्याचे आदेश देण्यात आले..ध्वनिक्षेपकासाठी विशेष परवानगी : जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार दि. १९, २०, २२, २३ व २५ सप्टेंबर २०२६ रोजी सकाळी ६ ते रात्री १२ वाजेपर्यंत ध्वनिक्षेपक वापरास परवानगी देण्यात आली आहे. याशिवाय प्रत्येक मंडळात बालविवाह प्रतिबंध,नशा मुक्ती,झाडे लावा झाडे जगवा,मोबाईलचा वापर कमी करा,ध्वनी प्रदूषण टाळा,सायबर गुन्हेगारी टाळा असे जनजागृतीपर बॅनर लावण्याचे आवाहन करण्यात आले.या बैठकीला सुमारे १५० पदाधिकारी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.