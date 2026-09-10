पुणे

Uruli Kanchan Ganeshotsav police rules: उरुळी कांचनमध्ये गणेशोत्सवासाठी पोलिसांची शांतता कमिटी बैठक; नियमभंग करणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा

उरुळी कांचनमध्ये गणेशोत्सव शांततेत पार पडावा यासाठी पोलिसांची आढावा बैठक; नियमभंग करणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याचा वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विजयमाला पवार यांचा इशारा
Police issue strict Ganeshotsav guidelines in Uruli Kanchan

Police issue strict Ganeshotsav guidelines in Uruli Kanchan

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सुनील जगताप

उरुळी कांचन : आगामी गणेशोत्सव शांततेत व उत्साहात पार पाडण्यासाठी उरुळी कांचन पोलीस स्टेशनच्या वतीने आज सायंकाळी शांतता कमिटीची महत्त्वपूर्ण बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत गणेश मंडळांच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिवांसह पोलीस पाटील,पत्रकार व शांतता कमिटीचे सदस्य मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विजयमाला पवार यांनी यावेळी मंडळांना आवश्यक सूचना दिल्या.गणेशोत्सव काळात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी पोलिसांनी २० कलमी मार्गदर्शन जारी केले आहे.

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