Pune Rural Bolero Gift: उरुळी कांचन ग्रामपंचायतीला कांचन कुटुंबाकडून बोलेरो जीप भेट; प्रशासकीय कामकाजाला मिळणार गती

सुनील जगतापउरुळी कांचन : स्वर्गीय अजितदादा पवार यांच्या विचारांचे प्रशासन अधिक गतिमान करण्यासाठी उरुळी कांचन ग्रामपंचायतीला दिलेले चारचाकी वाहन, निश्चितच उपयोगी ठरेल असा विश्वास राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी आज गणेश कला क्रीडा केंद्रातील कार्यक्रमात बोलताना व्यक्त केला.उरुळी कांचन येथील आबासाहेब पाटीलबुवा कांचन कुटुंबीयाच्या चक्रधर उद्योग समूहाचे संचालक तथा उरुळी कांचन व्यापारी असोसिएशनचे अध्यक्ष संजय कांचन, श्री चिंतामणी यशवंत साखर कारखान्याचे संचालक संतोष कांचन व माजी उपसरपंच संचिता कांचन यांच्या पुढाकाराने २० टक्के राजकारण व ८० टक्के समाजकारण या उद्देशाने उरुळी कांचन ग्रामपंचायतीला "स्वर्गीय उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या स्मृती प्रीत्यर्थ" प्रशासकीय कामकाज अधिक गतिमान करण्यासाठी "बोलेरो जीप" त्यांच्या शुभहस्ते प्रशासक मिलिंद जगताप व ग्रामपंचायत अधिकारी टी.एस.पाटील यांच्याकडे सुपूर्त करताना बोलत होत्या. .यावेळी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे,सीईओ गजानन पाटील,हवेलीचे बिडीओ शेखर शेलार, श्री चिंतामणी यशवंत साखर कारखान्याचे अध्यक्ष सुभाष जगताप,पंचायत समिती सदस्या कोमल कांबळे, चारुशीला कांचन, सीमा कांचन यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते..संतोष कांचन यांनी यापूर्वी जेष्ठ नागरिकांच्या व लहान मुलांच्या सोयीसाठी नाना नानी पार्कची उभारणी करून ग्रामपंचायतीकडे सुपूर्त केला आहे, तसेच कचरा निर्मुलनासाठी एक घंटागाडी व पाणी टंचाईच्या वेळी पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी टाटा ४०७ पाण्याचा टँकर स्वखर्चातून देतानाच,उरुळी कांचन परिसरातील जनतेला अंत्ययात्रेच्या वेळी उपयोगी ठरेल असा "वैकुंठरथ" भेट देवून समाजसेवेचा आदर्श घालून दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.