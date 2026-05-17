Village Waste Crisis: उरुळी कांचनमध्ये कचऱ्याचा डोंगर, दुर्गंधी-अस्वच्छतेने ग्रामपंचायत प्रशासन हतबल

सुनील जगताप,उरुळी कांचन : उरुळी कांचन ग्रामपंचायतीच्या ज्या समस्या महत्वाच्या आहेत त्यामध्ये कचरा उचलणे व कचरा निर्मुलन हा मुद्दा अत्यंत महत्वाचा झाला आहे, कचरा समस्या म्हणजे दुर्गंधी अस्वच्छता व अनारोग्याला निमंत्रणच अशी बिकट स्थिती उरुळी कांचनची आज तरी झाली आहे..उरुळी कांचन मध्ये दररोज सुमारे १५ ते १८ टन ओला व सुका कचरा वाढलेल्या नागरीकरणाने तयार होतोय व तो उचलण्यासाठी ग्रामपंचायतीकडे असणारे मनुष्यबळ आणि वाहतूक साधने कमी पडत असल्याने कचरा उचलणे व त्याची विल्हेवाट लावणे ही गोष्ट ग्रामपंचायतीच्या आवाक्यात राहिली नसल्याने कितीही तक्रारी केल्या,तरी हो उचलतो आज कचरा राहणार नाही असे उत्तर देण्यापलीकडे ग्रामपंचायत पदाधिकारी,सदस्य व कर्मचारी काहीच करू शकत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे.दोन ट्रॅक्टर त्यावर प्रत्येकी पाच व तीन कामगार व सहा टेम्पो (घंटागाडी) असे एकूण १५ कामगार व झाडू मारणाऱ्या १५ महिला अशी यंत्रणा ग्रामपंचायतीकडे आहे,एकूण सहा प्रभागातून या यंत्रणेला कचरा साफ करुन उचलावा लागतो..कचरा टाकण्यासाठी ठेवलेल्या कचरा कुंडीत कचरा टाकला पाहिजे ही शिस्त नागरिक पळताना दिसत नाहीत.त्यासाठी दंडात्मक कारवाई केली जाईल अशी घोषणा ग्रामपंचायत प्रशासनाने केली,पण ती हवेतच विरली कारण काय तर भविष्यात ग्रामपंचायतीची होणारी निवडणूक! मतदारांना नाराज करायचे नाही.त्यामुळे नागरिक मनाला वाटेल तेथे कचरा टाकून गांव अस्वच्छ करीत आहेत..त्यामुळे भविष्यात कचऱ्याचा जटील प्रश्न हा योग्य नियोजानातून पण वेळेत सोडवला नाही तर कमालीचा बिकट झाल्याशिवाय राहणार नाही हे खरेच!यासाठी शासनाकडून वेगवेगळ्या माध्यमातून निधीची आणि साधनांची उपलब्धता कशी होईल हे गाव पुढाऱ्यांनी पाहणे गरजेचे आहे असे जाणकार बोलून दाखवीत आहेत..आजमितीला कचरा उचलणे व त्याची विल्हेवाट लावणे ही मोठी समस्या ग्रामपंचायत प्रशासनाला भेडसावत आहे,पण भविष्यातील समस्या विचारात घेऊन त्या दिशेने नियोजन अन सर्वाना बरोबर घेऊन विकासाची गती वाढविणारे राजकीय नेतृत्वाचा अभाव हे महत्वाचे कारण आहे अशी बोलकी प्रतिक्रिया जेष्ठ नागरिक संघाने व्यक्त केली.