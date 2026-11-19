सुनील जगताप उरुळी कांचन,ता.१९ : ग्रामपंचायत उरुळी कांचन आणि एमआयटी एडीटी युनिव्हर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ यांच्या संयुक्त विद्यमाने,तसेच जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण (डालसा),पुणे यांच्या सहकार्याने बुधवार दि.१८ रोजी ग्रामपंचायत कार्यालयातील बैठक कक्षात कायदेशीर मदत शिबीराचे आयोजन करण्यात आले होते.ग्रामीण भागातील नागरिकांना त्यांचे कायदेशीर हक्क,मोफत विधी सेवेच्या सुविधा आणि न्याय प्रक्रियेची माहिती "न्याय सर्वांसाठी हक्क प्रत्येकासाठी" या हेतूने मिळावी हा या कार्यक्रमाचा उद्देश होता..डालसाच्या पॅनेलवरील वकील ॲड.प्रेरणा जाधव आणि ॲड.अफरीन शेख यांनी यावेळी विश्लेषणात्मक मार्गदर्शन केले.ॲड.जाधव यांनी विधी सेवा म्हणजे काय,ती कोणाला व कशी मिळते आणि त्याद्वारे नागरिकांचे कायदेशीर प्रश्न कसे सोडवले जातात याची माहिती दिली.ॲड.शेख यांनी न्यायालयाबाहेर प्रकरणांमध्ये तडजोड (सेटलमेंट) करण्याचे फायदे सांगितले.यामुळे वेळ व पैशांची बचत होते आणि वाद सामंजस्याने मिटतात असे त्यांनी स्पष्ट केले..कार्यक्रमांतर्गत एमआयटी एडीटी स्कूल ऑफ लॉ च्या विद्यार्थ्यांनी "समाजाला आरसा (अ मिरर टू सोसायटी)" हे पथनाट्य सादर केले.लैंगिक समानता आणि महिला सक्षमीकरण या विषयावर आधारित या पथनाट्यातून समाजात स्त्री-पुरुष समानतेचे महत्त्व आणि महिलांना त्यांचे हक्क व सन्मान मिळणे आवश्यक असल्याचा संदेश देण्यात आला.त्यानंतर झालेल्या प्रश्नोत्तर सत्रात १०० हून अधिक नागरिकांनी आपले कायदेशीर प्रश्न मांडले.उपस्थित वकिलांनी प्रत्येकाचे म्हणणे ऐकून घेऊन योग्य ते मार्गदर्शन केले.या मार्गदर्शनामुळे समाधान झाल्याची भावना ग्रामस्थांनी व्यक्त केली.कार्यक्रमास माजी सरपंच मिलिंद जगताप,यशवंत सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक संतोष कांचन, ग्रामपंचायत अधिकारी टी.एस.पाटील,डालसाच्या सचिव रेवती देशपांडे,अॅड.समृद्धी कांचन,माजी ग्रामपंचायत सदस्य राजेंद्र टिळेकर,सुरेश कांचन,वसंत कुदळे,दिलीप गाडेकर,संयोजक सुशांत सातव,आदित्य पिंगळे,पतीक मोडक यांच्यासह ग्रामस्थ,एमआयटी एडीटी स्कूल ऑफ लॉ चे प्राध्यापक व विद्यार्थी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.