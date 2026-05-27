Uruli Kanchan Encroachment : उरुळी कांचन ग्रामपंचायतीची नवी इमारत फ्लेक्सबाजी व फळ विक्रेत्यांच्या अतिक्रमणाने विद्रूप

सुनील जगताप, उरुळी कांचन : उरुळी कांचन ग्रामपंचायत कार्यालयाची नवीन इमारत अडकली फ्लेक्सच्या अन फळ विक्रेत्यांच्या अतिक्रमणाच्या विळख्यात ! उरुळी कांचन ग्रामपंचायतची स्थापना १९६० साली झाली. त्यावेळी ही ग्रामपंचायत परिसरातील पाच सहा गावांची मिळून ग्रुप ग्रामपंचायत होती.ग्रुप ग्रामपंचायतचा कारभार हाकण्यासाठी त्यावेळी बांधलेली इमारत तत्कालीन कारभाराच्या दृष्टीने मध्यवर्ती आणि योग्य अशीच होती. .हळूहळू उरुळी कांचन गावाचे रूपांतर वाढत्या नागरिकरणाने पुण्याजवळील उपनगरामध्ये होत गेले.जुनी कार्यालय इमारत कामाच्या व्यापाच्या दृष्टीने अपुरी पडू लागल्याने,महतप्रयासाने व कोर्ट कचेऱ्यांच्या कचट्यातून तावुन सुलाखुन निघत,अनेक अडथळ्यांची शर्यत पार करून मागच्या वर्षीपर्यंत सुमारे ४ कोटी रुपये खर्च करून बांधकाम पूर्ण झालेल्या भव्य दिव्य व गावाच्या वैभवात भर टाकणाऱ्या नव्या कार्यालयीन इमारतीचे उदघाटन देशाचे जेष्ठ नेते शरद पवार यांच्या शुभहस्ते ३१ ऑगस्ट २०२५ रोजी झाले व गाव कारभार या इमारतीमधून सुरू झाला..मात्र सध्या गावाचे सौंदर्य वाढवणाऱ्या या भव्य इमारतीला नव्या युगातील फ्लेक्स बाजीने घेरले असून वाढदिवस शुभेच्छा,अमुक पदी निवड झाली म्हणून अभिनंदन या विषयांच्या भल्या मोठ्या फ्लेक्स बाजीने,ते पण इमारतीच्या सिमाभिंतीच्या लोखंडी जाळ्यांचा आधार घेवून लटकवल्याने ही सुसज्ज इमारत रस्त्यावरून सहजासहजी दिसत तर नाहीच पण विद्रूप मात्र झाली आहे. तसेच या इमारतीच्या शेजारी मुख्य रस्त्याच्या बाजूने गावात ग्रामपंचायतीमध्ये व अन्यत्र कामकाजासाठी येणाऱ्या नागरिकांना,जेष्ठांना बसण्यासाठी विट बांधकामाचे कट्टे बांधून सोय निर्माण केली होती,त्यावर फळ विक्रेत्यांनी अतिक्रमण करून ती जागा बळकावत चित्र विचित्र स्वरूपातील फळ विक्रीच्या उभारलेल्या स्टॉलमुळे या इमारतीचे रुप विद्रूप तर केलेच पण रस्ता अरुंद होण्याने वाहतुकीला अडथळे निर्माण झाले आहेत..याबाबत ज्येष्ठ नागरिकांसह जनतेतून ग्रामपंचायतीकडे तक्रारी करून देखील त्यावर कोणताही कारवाईचा बडगा ग्रामपंचायत प्रशासनाने न उगारल्यामुळे ग्रामपंचायतीची नवीन सुंदर इमारत विद्रूप करणाऱ्यांवर कारवाई का केली जात नाही असा प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित झाला आहे.गावातील रस्त्यांवरील अतिक्रमण व ग्रामपंचायतच्या नवीन सुसज्ज इमारती भोवतीचे अतिक्रमण काढून आता तरी ग्रामपंचायत प्रशासन याबाबत कठोर कारवाई करणार का ? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.