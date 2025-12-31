पुणे

Uruli Kanchan News : ५० टक्के सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी उरुळी कांचन ग्रामपंचायतीत नागरिकांची झुंबड; २ दिवसांत सव्वा कोटींचा कर जमा!

Gram Panchayat : ५० टक्के कर सवलतीच्या निर्णयामुळे उरुळी कांचन ग्रामपंचायतीत नागरिकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळत आहे. केवळ दोन दिवसांत सव्वा कोटी रुपयांहून अधिक कर जमा झाल्याने प्रशासनही सतर्क झाले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
सुनील जगताप

उरुळी कांचन : राज्य शासनाने ग्रामविकासाला गती देण्यासाठी "मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान" अंतर्गत घरपट्टी,पाणीपट्टी व दिवाबत्ती या थकीत करासाठी ५० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय १३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी घेतला मात्र तो राबविण्याची वा न राबविण्याची मुभा गावाच्या ग्रामसभेला दिली होती, त्यामुळे १८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी उरुळी कांचन ग्रामपंचायतीच्या झालेल्या ग्रामसभेत तो स्वीकारला नाही.त्यामुळे उरुळी कांचन मधील बहुसंख्य ग्रामस्ठ यापासून वंचित राहिले होते.

