Uruli Kanchan News : ५० टक्के सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी उरुळी कांचन ग्रामपंचायतीत नागरिकांची झुंबड; २ दिवसांत सव्वा कोटींचा कर जमा!

सुनील जगतापउरुळी कांचन : राज्य शासनाने ग्रामविकासाला गती देण्यासाठी "मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान" अंतर्गत घरपट्टी,पाणीपट्टी व दिवाबत्ती या थकीत करासाठी ५० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय १३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी घेतला मात्र तो राबविण्याची वा न राबविण्याची मुभा गावाच्या ग्रामसभेला दिली होती, त्यामुळे १८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी उरुळी कांचन ग्रामपंचायतीच्या झालेल्या ग्रामसभेत तो स्वीकारला नाही.त्यामुळे उरुळी कांचन मधील बहुसंख्य ग्रामस्ठ यापासून वंचित राहिले होते..त्यांनी ग्रामपंचायतीला निवेदन देत हा शासन निर्णय राबविण्याचा आग्रह धरला, त्याला अनुसरून दि.२९ डिसेंबर २०२५ रोजी झालेल्या विशेष ग्रामसभेत हा ५० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय संमत करून ग्रामस्थांना दिलासा दिला, पण तो भरण्यासाठी केवळ तीन दिवस म्हणजे ३१ डिसेंबर ही अंतिम मुदत असल्याने ग्रामस्थांनी तो भरण्यासाठी प्रचंड गर्दी केल्याने, ग्रामपंचायतीला सकाळी ८ ते रात्री ११ पर्यंत कार्यालय उघडे ठेवून नागरिकांकडून कर जमा करून घ्यावा लागत आहे.नागरिकांची झुंबड उडाली आहे मागील दोन दिवसात अंदाजे सवा कोटीच्या आसपास कर जमा झाला असल्याची माहिती सरपंच मिलिंद जगताप व ग्रामपंचायत अधिकारी प्रकाश गळवे यांनी दिली..Pune Election Drama : एबी फॉर्मचा घोळ; नाराज इच्छुकांचे अर्ज; पुण्यात सर्वच पक्षांसमोर बंडखोरीचे संकट!.या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली घरपट्टी भरण्यास नागरिक पुढे सरसावले आहेत.शासन निर्णयानुसार १ एप्रिल २०२५ पूर्वीचा थकीत निवासी मालमत्ता कर,पाणीपट्टी व दिवाबत्ती कर या सवलतीच्या कक्षेत येणार आहे.दरम्यान, ग्रामपंचायत प्रशासनाने नागरिकांना सवलतीच्या कालावधीतच कर भरण्याचे आवाहन केले आहे..मात्र या सवलतीने नियमित कर भरणाऱ्या नागरिकांवर अन्याय झाल्याची भावना अनेक वक्तशीर नागरिक बोलून दाखवीत आहेत.ते ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयात येवून तेथे उपस्थित असलेल्या पदाधिकारी किंवा सदस्यांना याबाबत प्रश्न विचारून भंडावत आहेत.पदाधिकारी व सदस्य शासन काहीतरी निर्णय घेईल त्यावेळी तुमहाला पण काही सवलत मिळेल असे मोघम उत्तर देवून त्यांची बोलावण करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.