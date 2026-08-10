विनयभंग अन् बेकायदेशीर सावकारकीचा उरुळी कांचनमध्ये गुन्हा दाखल

उरुळी कांचन, ता. १० : विनयभंग आणि बेकायदेशीर सावकारकी केल्याप्रकरणी उरुळी कांचन पोलिसांनी प्रमोद ऊर्फ परमेश्वर मोहन मारकड याच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. पीडित महिलेने तक्रार देताना पोलिस ठाण्यातच आरोपीच्या समर्थकांनी गोंधळ घातल्याने पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, ८ फेब्रुवारी २०२५ ते ९ ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत आरोपी मारकड याने ३५ वर्षीय पीडित महिलेचा सतत पाठलाग करून विनयभंग केला. तसेच, दिलेल्या ३ लाख १४ हजार रुपयांच्या बदल्यात व्याजासह १० लाख ८४ हजार रुपये वसूल करूनही त्याने अधिक पैशांसाठी तगादा लावला होता. या जाचाला कंटाळून महिलेने पोलिस ठाण्यात धाव घेतली.
महिला तक्रार देण्यासाठी गेली असता, आरोपीच्या समर्थक महिलांनी पोलिस ठाण्यातच तिला धमकावत गोंधळ घातला. या वेळी पोलिस केवळ प्रेक्षकांच्या भूमिकेत असल्याचे एका व्हिडिओतून समोर आले असून, हा व्हिडिओ समाज माध्यमांवर मोठ्या प्रमाणावर प्रसारित होत आहे. पोलिसांनी याप्रकरणी गुन्हा नोंदवला असून पुढील तपास सुरू आहे. दरम्यान, या प्रकाराबाबत पोलिसांना विचारणा केली असता त्यांनी प्रतिक्रिया देण्यास असमर्थता दर्शविली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.