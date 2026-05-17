Pune Crime : उरुळी कांचनमध्ये पतीकडून पत्नीच्या गुप्तांगावर ॲसिड हल्ला; १५ दिवस घरात कैद

सुनील जगताप,उरुळी कांचन : चारित्र्याचा संशय घेऊन आणि "तुला दोन मुलीच आहेत,मुलगा होत नाही,"या कारणावरून एका नराधम पतीने आपल्या २४ वर्ष वयाच्या पत्नीला लाथाबुक्क्यांनी बेदम मारहाण करत तिच्या गुप्तांगावर ॲसिड ओतल्याची धक्कादायक व संतापजनक घटना उघडकीस आली आहे..उरुळी कांचन (ता.हवेली) हद्दीत २० एप्रिल २०२६ रोजी ही घटना घडली.या अमानुष कृत्यानंतर आरोपीने पीडितेला दवाखान्यात उपचारासाठी न नेता १५ दिवस घरात कोंडून ठेवल्याचेही उघडकीस आले आहे.याप्रकरणी आरोपीच्या पत्नीने उरुळी कांचन पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली आहे.त्यानुसार शुक्रवारी(ता.१५) उरुळी कांचन पोलीस ठाण्यात आरोपी पतीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार,२० एप्रिलला सायंकाळी सात वाजण्याच्या सुमारास फिर्यादीचे पती हे दारू पिऊन घरी आले."तू कामावर जातेस,तुझे कोणाशी अनैतिक संबंध आहेत ते सांग,"असे म्हणत त्यांनी पत्नीला मारहाणीस सुरुवात केली.नराधम पती एवढ्यावरच थांबला नाही,तर"तुला मुलगा होत नाही,तुझी अवघड जागाच जाळून टाकतो"अशी धमकी त्याने दिली..त्यानंतर पोटमाळ्यावरून टॉयलेट साफ करण्याची ॲसिडची बाटली काढून,त्याने पत्नीला जोरात खाली ढकलले आणि त्यांच्या गुप्तांगावर थेट ॲसिड ओतले.पीडितेने जीवाच्या आकांताने ओरडत बाहेर पळण्याचा प्रयत्न केला,मात्र आरोपीने दरवाजा आतून लावून घेत पुन्हा लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली.शेजारी राहणाऱ्या जावेने पीडितेच्या सासू-सासऱ्यांना फोन करून बोलावले,तेव्हा "कोणाला काही सांगितले तर जिवे मारीन,"अशी धमकी देत पती घरातून पळून गेला..अतिशय गंभीर अवस्थेत असतानाही नराधम पतीने "माझ्याकडे पैसे नाहीत,"असे म्हणून फिर्यादी यांना रुग्णालयात नेण्यास नकार दिला आणि १५ दिवस माहेरी किंवा कुठेही जाऊ न देता घरातच डांबून ठेवले अखेर शनिवारी (ता. ९ मे) रोजी पती कामावर गेल्यानंतर फिर्यादीने दोन्ही मुलींना सोबत घेत माहेर गाठले.माहेरी सर्व प्रकार सांगितल्यानंतर नातेवाईकांनी त्यांना उरुळी कांचन पोलीस ठाण्यात आणले..दरम्यान,पोलिसांनी तातडीने त्यांना वैद्यकीय तपासणीसाठी ससून रुग्णालयात पाठवले,तिथे उपचार घेतल्यानंतर शुक्रवारी (ता.१५) हा गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.उरुळी कांचन पोलिसांनी पीडितेच्या तक्रारीवरून नराधम पतीविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) २०२३ कलम कलम १२४(१),११५(२),३५१(२) व ३५२ नुसार गुन्हा दाखल केला.पोलीस उपनिरीक्षक प्रवीण कांबळे या प्रकरणाचा पुढील तपास करत आहेत.