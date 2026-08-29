Urulikanchan ATS Action: उरुळीकांचनमध्ये गावठी पिस्तूल, काडतुसे व कोयतेसह रेकॉर्डवरील गुन्हेगार एटीएसच्या जाळ्यात

सुनील जगताप उरुळीकांचन : उरुळीकांचन-डाळिंब रोडवरील सदानंद बेकरी परिसरात गावठी पिस्तूल बाळगून फिरणाऱ्या रेकॉर्डवरील गुन्हेगाराला पुणे ग्रामीण दहशतवाद विरोधी पथकाने (एटीएस) गुरुवारी (दि.२७) ताब्यात घेतले.त्याच्याकडून एक गावठी बनावटीचे पिस्तूल,दोन जिवंत काडतुसे आणि दोन कोयते असा सुमारे ५१ हजार २०० रुपयांचा शस्त्रसाठा जप्त करण्यात आला.भाऊसो उर्फ भावड्या भगवान महाडिक (वय ३४,सध्या रा.डाळिंब रोड,खुडे वस्ती,ता.दौंड; मूळ रा.शिंदवणे,ता.हवेली) असे ताब्यात घेतलेल्या संशयिताचे नाव आहे..पुणे ग्रामीण एटीएसचे पथक उरुळीकांचन पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत गोपनीय माहिती घेत असताना सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक निलेश कदम व महेश गायकवाड यांना बातमीदारामार्फत माहिती मिळाली.उरुळीकांचन-डाळिंब रोडवरील सदानंद बेकरीजवळ एक व्यक्ती गावठी पिस्तूल घेऊन थांबली असल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाल्यानंतर पथकाने तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांची चाहूल लागताच संशयित पळून जाण्याच्या तयारीत असताना त्याला ताब्यात घेण्यात आले. झडती घेतली असता त्याच्याकडे गावठी पिस्तूल,दोन जिवंत काडतुसे आणि दोन कोयते आढळून आले.पोलिसांनी हा संपूर्ण शस्त्रसाठा जप्त केला..विनापरवाना व बेकायदेशीररीत्या शस्त्रे बाळगल्याप्रकरणी महाडिकविरुद्ध उरुळीकांचन पोलीस ठाण्यात भारतीय हत्यार कायदा कलम ३,४,२५ तसेच महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम कलम १३५ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.महाडिक हा रेकॉर्डवरील गुन्हेगार असून,यापूर्वी आयटीआय,बोरी भडक परिसरात पाच साथीदारांसह जमाव जमवून मारहाण व गंभीर दुखापत केल्याप्रकरणी यवत पोलीस ठाण्यात त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.सदर प्रकरण दौंड न्यायालयात सुरू आहे.दरम्यान,त्याने ही शस्त्रे नेमकी कोणत्या उद्देशाने आणली होती,त्याचा तपास सुरू आहे.या प्रकरणाचा पुढील तपास उरुळीकांचन पोलीस ठाण्याचे पोलीस उपनिरीक्षक नामदेव तारडे करीत आहेत..ही कारवाई एटीएसचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक दत्ताजीराव मोहिते,सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक महेश गायकवाड,निलेश कदम,रवींद्र जाधव,मोसीन शेख,ओंकार शिंदे व जालिंदर मुळीक यांच्या पथकाने केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.