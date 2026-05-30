Uruli Kanchan Toxic liquor Racket: उरुळी कांचन परिसरात दारू निर्मिती, विक्री व अवैध धंदे जोमात! विषारी दारूने एकाचा बळी

उरुळीकांचन : पुण्यात विषारी दारुविक्रीने आतापर्यंत २२ जणांचा बळी गेल्यानंतर शहरात ग्रामीण भागातून हातभट्टी दारुची निर्मिती होऊन विक्री होत असल्याची बाब उघड झाली आहे. या दारुविक्री व पुरवठ्याला उरुळी कांचन परिसरातील कनेक्शन अनेक वर्षापासून उघड आहे.अवैद्य धंद्यांवाल्यांसोबत स्थानिक व वरिष्ठ पातळीवरील पोलिस प्रशासनाच्या संबंधांतून या भागात राजरोसपणे अवैद्य हातभट्ट्या चालविल्या जात असून पुणे शहर तसेच स्थानिक गुत्यांवर या ठिकाणाहून हातभट्टी दारुपुरवठा सुरू आहे..उरुळीकांचन, भवरापूर व शिंदवणे परिसरात हातभट्टी दारू मोठ्या प्रमाणात तयार होत असून,राजरोसपणे हजारो लिटर रसायनयुक्त हातभट्टीचा पुरवठा शहर व स्थानिक गुत्यांवर सुरू आहे..विशिष्ट समाजातील'भाऊ''दादा'व 'ताई'यांच्या अवैद्य दारुच्या हातभट्ट्या मोठी प्रस्त बनली आहेत.ती पोलीस प्रशासन नाहिशी नाही तोपर्यंत दुर्गंधीयुक्त व रसायनयुक्त हातभट्टी दारुची राजरोसपणे निर्मिती होत आहे.या दारुनिर्मितीत रसायन युक्त स्पिरीट द्रव्याचा समावेश असल्याने,दारु विषारीपणात रुपांतरीत होण्याची दाट शक्यता असते.हे विषारी रसायन जिवितास हानीकारक ठरते हे २२ मृत्यूने सिद्ध झाले आहे..उरुळीकांचन व शिंदवणे परिसरात राजरोसपणे ह्या हातभट्टी दारुच्या गंजलेल्या कढया निखारा देऊन उकळल्या जात असून हजारो लिटरची दारु या ठिकाणाहून विक्रीसाठी बाहेर पडत आहे.या ठिकाणी दारु विक्रीसाठी मोठी वाहन व्यवस्था असते,यातून भरभक्कम कमाईचे स्त्रोत वरिष्ठ व स्थानिक पातळीवर उपलब्ध असल्याने या दारुच्या निर्मिती व पुरवठ्याकडे होणारी पोलीस व एक्साईज विभागाची डोळेझाक कारणीभूत ठरत आहे..या दारुनिर्मिती करणाऱ्यांची प्रशासकीय साखळी मजबूत असल्याने दारुचे कॅन,फुगे कसल्याही प्रकारचे अडथळे न येता पुण्यात व अन्यत्र पोहचतात.या दारुधंद्याविरोधात अनेक वेळा अतिशय जुजबी कारवाई करुन मुख्य धेंडांना सोडून कामगारांवर कारवाई दाखवून प्रशासन या धंदेवाल्यांना अभय देत असल्याचे उघड सत्य जगजाहीर आहे..आता आणखी किती बळी घेतल्यानंतर पोलीस व एक्साईज विभाग कुठलाही स्वार्थ न ठेवता कारवाई करणार का? याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.