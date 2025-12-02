पुणे

Pune News: चाकूहल्ला प्रकरणातील जखमीचा मृत्यू; उरुळी कांचन पोलिसांकडून एकावर खुनाचा गुन्हा दाखल

Knife Attack: उरुळी कांचन येथील चाकूहल्ल्यात जखमी झालेले प्रभाकर नारायण तुपे उपचारादरम्यान ठार झाले. पोलिसांनी आरोपी स्वप्नील बाळू ओव्होळ याला अटक करून खुनाचा गुन्हा दाखल केला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
उरुळी कांचन : माझ्या दुकानापुढे गोंधळ घालत बसत जाऊ नका, असे म्हणाल्याच्या कारणावरून चाकूने हल्ला करून जखमी केलेल्या उरुळी कांचन (ता. हवेली) येथील प्रभाकर नारायण तुपे यांचा उपचारादरम्यान रविवारी (ता. ३०) मृत्यू झाला आहे. या घटनेने परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

